Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Hevosista ja Amerikasta

Lean on Pete. Ohjaus Matthew Haigh, 2017 Netflix

Jos piti Yle Areenassa nähdystä ja kerho-ohjelmistossa pyörineestä Chloé Zhaon The Riderista (Ratsastaja, 2017), pitää tästäkin. Molemmissa kuvataan syrjäseudun vähemmän esillä olleita amerikkalaisnuoria ja heidän hevosiaan.

Läpikulkumatkana puutteen Amerikkaan Matthew Haighin brittituotanto muistuttaa myös Kelly Reichardtin filmiä Wendy and Lucy (2008). Siinä Wendy menetti luvatun kesätyön. Sitten hajosi auto ja rankkuri nappasi parhaan ystävän, Lucy-koiran.

Alamäki voi alkaa monella tavalla. Lean on Peten poika elelee juopon, naisiinmenevän yksinhuoltajaisän kanssa, kunnes tämä joutuu sairaalaan. Välttääkseen sosiaalihuollon, Charley (Charlie Plummer) menee hevostalleille ja saa hommia apupoikana Lean on Pete –nimisen hevosen omistajalta. Del (Steve Buscemi) paljastuu vilpilliseksi hevoskisojen järjestäjäksi, joka ei välitä elikkojen hyvinvoinnista. Charley karkaa ja vie Peten mukanaan. Pikkupoikana mieleen jäänyt ystävällinen täti on pitkän ja kiemuraisen matkan päässä.

Olen lukenut Willy Vlautinin alkuperäisromaanin. Filmi on tiivistys, mutta hieno kuvaus ihmisestä, joka on saanut heikosti elämän eväitä. Sellaiselta sattuma ja epäoikeudenmukainen maailma vie tuhkatkin pesästä. Tarina sijoittuu 1990-luvun lama-Amerikkaan, mutta voisi hyvin kuvata huono-osaisia koronan ja Trumpin Yhdysvalloissa, vaikka filmaukset saatiin valmiiksi ennen presidentinvaaleja.

Lean on Pete on selviytymistarina. Vastoinkäymiset korostuvat entisestään pojan sävyisän luonteen ja hyvän tahdon vuoksi. Charley joustaa, antaa periksi, mutta ei murru. Ruoan varastaminen nälkään ei tahdo sujua. Vain kerran Charley saa tarpeekseen, suuttuu ja antaa takaisin samalla mitalla.

Entä se hevonen? Kestääkö elokuvan katsoa? Itkulta ei välty, mutta Charleyn suru puhdistaa. Ja loppukohtaus armahtaa kivistävää sydäntä. Ohjaaja Matthew Haigh teki aiemmin elokuvan 45 vuotta. Olemme hyvissä käsissä.