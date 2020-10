Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Pietarsaari – vihaan sinua rakas!

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★

Jeppis on syvältä. Ohjaus Anna-Sofia Nylund, 2020 Yle Areena/Yle Fem su 25.10. klo 21.45

Anna-Sofia Nylundin Jeppis on syvältä – elokuva koti-ikävästäni (Jeppis suger – en film om min hemlängtan) näkyy jo Areenassa. Yle Femillä dokumentti esitetään sunnuntaina. Nimestä huolimatta filmi ei ole katkera vuodatus taiteilijan kotikaupungille, eikä käänteinen rakkaudentunnustus Pietarsaarelle.

Päällimmäiseksi jää melankolia, katkeransuloinen surumieli. Ensikuvissa juhlitaan aution torinäkymän lohduttomalla rumuudella. Vain Korv-Göranin grillillä on elämää. Näitä näkökulmia löytää jokaisesta pikkukaupungista. Myöhemmin esiin pääsee se vanhakaupunki-idylli, mikä keskipohjalaisen mieleen Jeppiksestä tulee.

Nylund elää Helsingissä asumuseron ja remontin keskellä. Hän on kokenut keskenmenon ja uuden raskauden. Yrittääkö puolison kanssa uudelleen, vai muuttaa yksin asumaan? Takaisin Jeppikseen? ”Taiteilijan ei pidä asua Pietarsaaressa”, kuuluu Anna-Sofian äidin kommentti. Myös Nylundin äiti on taiteilija. Arkisuus ja omakohtaisuus ovat valtteja. Yleiseksi kokemukseksi dokumentti ei avaudu. Kaunis pianomusiikki on Ludvig Allénin.