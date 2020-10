Keskipohjanmaan pääkirjoitus: USA:n vaalit vaikuttavat myös Keski-Pohjanmaalle

Vaikuttavatko Yhdysvaltojen presidentinvaalit Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle. Ei varmasti suoranaisesti, mutta monen mutkan kautta kyllä.

Tätä nykyä demokraattiehdokas Joe Biden johtaa gallup-lukemia, mutta läheskään varmaa ei hänen voittonsa ole. Lopullisesti voiton sinetöivät niin sanotut vaa`ankieliosavaltiot, joissa enemmistövaali ratkaistaan.

Jotta politiikan suunta voisi muuttua ratkaisevasti, Biden tarvitsee enemmistön myös edusjainhuoneeseen ja senaattiin. Vasta kun värisuora on selkeä, tahtipuikko vaihtuu. Yhdysvaltojen järjestelmää leimaa vallanjako, jossa keskeiset toimijat voivat kaataa toisensa esityksen. Euroopasta katsottuna tilanne näyttääkin usein siltä, että asiat eivät maailman suurimmassa taloudessa etene juuri minnekään. Huomio kiinnittyy valtakoneiston keskinäiseen vääntöön.

Mutta jos suunta muuttuu, mitä se sitten tarkoittaa Keski-Pohjanmaalle. Kuten uutisista olemme saaneet lukea, Keski-Pohjanmaa on viennistä elävä maakunta. Myös maakunnan vientiyritysten omistusrakenne on kansainvälinen. Tämä tarkoittaa, että mitä kansainvälisessä politiikassa ja ennen kaikkea globaalissa kauppapolitiikassa tapahtuukin, se heijastuu myös meille, pieneen jo aikoinaan tervasta elantonsa saaneeseen merenkulkukansaan.

Donald Trumpin jatkokausi voisi tuoda veronalennuksia Yhdysvaltoihin. Se toisi USA:n kansantalouteen vetoa ja markkinoita avautuisi myös eurooppalaisille ja suomalaisille. Toisaalta Yhdysvaltojen sisämarkkinoiden kasvu heijastuisi myös Euroopan talouteen vakauttava tekijänä. Kun Euroopalla ja Amerikalla menee hyvin, myös Suomella ja Keski-Pohjanmaalla menee mallikkaasti.

Toisaalta Yhdysvaltojen nykyinen politiikka, America First, Yhdysvallat ensin, on omiaan latistamaan kansainvälistä sopimusperusteista järjestystä. Suomen ja muiden pienten maiden etu on muun muassa YK:n ja Euroopan unionin vahva rooli. Jos nämä isot kansainväliset yhteisöt menettävät valtaansa ja suurvallat puhuvat niiden ylitse, ne puhuvat samalla pienten maiden yli. Tällöin on vaarana, että isot maat päättävät asioista puolestamme.

Joe Bidenin valinnan nähdään turvaavan paremmin maailmanjärjestystä ja tuovan myös vakautta maailman taloussuhteisiin. Joka tapauksessa paras lääke kansainväliselle kaupalle olisi, jos Yhdysvaltojen poliittinen tilanne rauhoittuisi ja maan jakaantuminen kahteen leiriin vähenisi. Se olisi Euroopan ja myös Keski-Pohjanmaan maakunnan etu.