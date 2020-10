Seurakuntayhtymän hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö vastaavat mielipiteessään kritiikkiin Lohtajan seurakuntakodista: "Seurakuntalaiset tulevat saamaan Lohtaja-talosta arvokkaan kokoontumispaikan tilaisuuksilleen"

Lohtajan seurakuntaneuvoston kolme jäsentä, Taisto Hernesmaa, Heikki Niemi ja Tuomo Ojala kritisoivat Keskipohjanmaa-lehden mielipidepalstalla 26.10. Kokkolan seurakuntayhtymän päätöstä vuokrata Lohtaja-talo seurakuntakodiksi. Kirjoituksen mukaan lohtajalaiset odottavat yhä uutta seurakuntakotia.

Kirjoittajien mielestä tilanne seurakunnan toiminnan kannalta on tällä hetkellä surkea. He viittaavat siihen, että seurakunnan juhlapaikkana toimii mm. entinen ravintola. Tällä tarkoitetaan varmaankin nykyistä Seurakulman tilaa, joka on hienosti palvellut seurakunnan toimintaa tilanteessa, jossa vanha seurakuntakoti jouduttiin purkamaan. Koronasta johtuen Seurakulman paikkamääriä on karsittu, ja kaikkein suurimpia tilaisuuksia on jouduttu järjestämään muualla.

Uutta seurakuntakotia suunniteltiin kirkon läheisyyteen. Suunnitelmien pohjalta laaditun tavoitehintalaskelman perusteella uuden seurakuntakodin rakentaminen olisi maksanut 992 000 euroa, ylittäen reilusti hankkeelle varatun määrärahan. Viranhaltijoiden tehtävänä on tällaisissa tilanteissa selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Seurakulman kiinteistön nykyistä laajempaa käyttöä on tutkittu yhtenä vaihtoehtona. Seurakuntayhtymän tietoon ei ole missään vaiheessa tullut, että kiinteistö olisi todettu ”kelvottomaksi rakennukseksi”. Seurakuntayhtymällä ei ole tietoa, mihin mielipidekirjoituksen laatineet henkilöt väitteensä perustavat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaupungin omistuksessa oleva Lohtaja-talo on arvokas rakennus keskeisellä paikalla Lohtajan keskustassa. Se on rakennuskaavalla suojeltu ja siihen tehtäviä muutoksia valvoo K.H. Renlundin museo (ei Museovirasto). Talon keittiötä ja esteettömyyttä tullaan kehittämään, jotta se vastaisi paremmin seurakunnan ja yhtymän toiminnan tarpeita. Tällä hetkellä juhlapaikkoja on 80 (ei 70), ja muutosten yhteydessä paikkamäärää pyritään vielä kasvattamaan.

Kokkolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa on Lohtajan seurakuntakotiasiaa käsitelty useasti myös tänä vuonna. Johtokunnassa on edustus jokaisesta seurakuntaneuvostosta, myös Lohtajalta.

Seurakuntayhtymä on investoinut Lohtajan kiinteistöihin kymmenen vuoden aikana yli kaksi miljoonaa euroa. Summa on jäsenmäärään suhteutettuna suurin koko seurakuntayhtymän alueella.

Seurakuntayhtymän metsäomaisuutta hoidetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien metsäsuunnitelmien mukaisesti. Lohtajan seurakunnasta siirtyi yhtymän omistukseen varsinaista metsämaata 894 hehtaaria vuonna 2009. Vuosien 2010-2019 aikana em. metsien suunnitelmien mukainen tuotto on ollut noin 345 000 euroa. Summa on merkittävä, mutta ei kuitenkaan ”miljoonia” euroja, kuten mielipidekirjoituksessa todetaan.

Investoinnit Lohtajan seurakunnan alueella jatkuvat, ja seurakuntalaiset tulevat saamaan Lohtaja-talosta arvokkaan kokoontumispaikan tilaisuuksilleen.

Veli-Matti Raappana, kiinteistöpäällikkö

Helinä Marjamaa, hallintojohtaja

Kokkolan seurakuntayhtymä

KP 15.10: Lohtajan seurakuntakoti menee seuraavaksi Lohtaja-taloon – Tila vuokrataan Kokkolan kaupungilta