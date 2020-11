Kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun keikun kuten Peppi Pitkätossun tunnarissa. Tämä tuli välittömänä reaktiona mieleen nähtyäni kotikaupunkimme uuden logon. Fontti on vähintäänkin outo yhdistelmä käsintekstaustyyliä ja erilaisia ladontakirjakkeita. Kun muut kirjaimet ovat jämäkästi pystyjä, kellahtavat o- ja e-kirjain vasemmalle takakenoon, ylipainoinen b-kirjain ja hännänhuippu y-kirjain joka on kuin myrskyn runtelema reimari (kallellaan oikealle), lisäävät levotonta yleisvaikutelmaa.

Ja mitä symboloikaan helmikruunu tasavallassa? Vanhat vaakunat ymmärrän aikansa ilmiöinä.

Visualistin silmää vihloo!