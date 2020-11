Anni Saaren kolumni: Pop-artisti ei menesty laulutaidolla – viihdeohjelmat tarvitsevat jatkuvasti tuoretta lihaa, mutta ihan kivat laulajat unohtuvat nopeasti

Kaupallisilla kanavilla on jo vuosia pyörinyt ohjelmia, joissa tavalliset, yleensä nuoret ihmiset hakevat kuuluisuutta laulamalla. Uusin näistä on All Together Now Suomi, jonka seuraava, lauantaina esitettävä jakso on otsikoitu "unohda päivätyöt".

Toivottavasti jakson nimi on vitsi.

Itsensä elättäminen esiintyvänä artistina vaatii nimittäin todella paljon muutakin kuin sen, että osaa laulaa. Musiikkialan todellisuus on epäsäännöllisiä pätkätöitä ja taistelua työehdoista, jotka tavalliselle palkansaajalle ovat itsestäänselvyyksiä.

Mutta ryysyistä rikkauteen -unelmat elävät.

Pop-artistina menestymiseen on kaksi polkua: kaikista muista erottuva oma tyyli yhdistettynä korkeaan ammattitaitoon ja koulutukseen tai hyvä verkostoitumiskyky yhdistettynä kaupalliseen potentiaaliin.

Molempia polkuja kulkeneita näkyi viime vuoden verotuksessa pop-musiikin alalla eniten ansiotuloja tienanneessa viisikossa. Siihen kuuluvat Helsingin Sanomien jutun mukaan Sunrise Avenuen Samu Haber, Nightwish-yhtyeen Tuomas Holopainen, Paula Vesala, Reino Nordin ja Mikael Gabriel.

Ensimmäistä ryhmää edustavat Tuomas Holopainen ja Paula Vesala. Holopainen on suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän kasvatti, joka suoritti asepalveluksensa varusmiessoittokunnassa.

Vesalalla on kaksi korkeakoulututkintoa, Sibelius-Akatemiasta ja USA:sta UCLA:sta, ja hän on paitsi laulaja myös näyttelijä, dramaturgi ja yrittäjä.

Molemmat ovat säveltäneet myös muille artisteille.

Toiseen ryhmään kuuluvat Samu Haber, Reino Nordin ja Mikael Gabriel. Heitä yhdistää varmaan monikin asia, mutta yksi niistä on se, että Reino Nordinilla ja Mikael Gabrielilla on tuomio huumausaineen käyttörikoksesta, ja Samu Haber on sellaisesta parhaillaan syytettynä.

Jostain se kertoo. Voi ainakin kysyä, kuinka tavoiteltavaa elämä artistina oikeastaan on.

Joka tapauksessa satojen tuhansien eurojen tuloista saa moni tunnetukin artisti vain haaveilla.

Viihdemaailmassa tarvitaan jatkuvasti tuoretta lihaa. Ihmisiä, joilla on "tarina" eli joista saadaan otsikoita iltapäivälehtiin. Otsikot unohtuvat päivässä ja ihan kivat laulajat muutamassa kuukaudessa.

Toivottavasti ohjelmiin osallistujat tietävät tämän.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan kulttuuritoimittaja.