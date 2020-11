Lukijoiden kommentteja Kokkolan Meripuiston alueen öisestä rälläilystä: "Kenellä on oikeus kieltää nuoria ja vähän vanhempiakin hupiajelemasta öisin julkisilla ajoteillä. Kyllä kaupunkialue kuuluu heillekin."

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Juttu Kokkolan Meripuistossa tapahtuvasta öisestä rälläilystä (KP 6.11.2020) sekä sen aiheuttamista meluhaitoista osalle alueen asukkaita herätti runsaasti keskustelua Keskipohjanmaan verkossa. Seuraavassa muutamia verkosta poimittuja kommentteja:

"Olemme asuneet messuilta asti alueella, eikä tähän päivään asti alkuperäisen alueen asukkaita ole melut häirinneet tai meille asti kuuluneet. Probleema varmaan juuri ympyrään kiinni rakennetuissa taloissa ja meripuistoon johtavan tien varrella olevissa taloissa. Että en nyt yleistäisi, että messualueen asukkaita haittaisi. Messualueen ympäröivää väkeä haittaa."

Messuasukas

"Kaupunkisuunnittelussa ainakin Kokkolassa liikennemelu on ollut toisarvoinen asia. Moporalli herättää säännöllisesti mediakeskustelua keväisin ja kesäisin. Mopojen ääni on kieltämättä korviin pureutuvaa, etenkin jos kesähelteillä joutuu pitämään ikkunoita auki. Toisaalta itseäni pohdituttaa, kenellä on oikeus kieltää nuoria ja vähän vanhempiakin hupiajelemasta öisin julkisilla ajoteillä. Kyllä kaupunkialue kuuluu heillekin. Meripuistoa on kehitetty viimeksi upeilla valoilla, jotka asennettiin syksyllä. Ei näitä valoja varmaan päivällä viitsi katsoa. On luonnollista, että ne kiinnostavat. Samoin liikenne tehtaille on runsasta. Liikenneympyrän läheisyydessä olevat talot ovat liian lähellä."

Heikki

"Eikö se paikka rakennettu kaupunkilaisille. Pelataan koripalloa, frisbeetä, skeitataan, kokoonnutaan ja viihdytään. Siellä on myös ravintola. Meripuisto illalla on kaunis paikka ja mitään ylimääräisiä kieltoja ei tarvita. Toki normaalit säännöt hiljaista aikaa ja roskaamista koskien. Toki käyttäjilläkin on vastuu. Ei pilata hyvää ja hienoa paikkaa millään keinotekoisilla kielloilla ja rajoituksilla. Jää pian kallis paikka käyttämättä."

Kyläläinen

"Tämä on todellinen ongelma. Melun lisäksi myös roskaaminen alueella yöaikaan on käsittämätöntä. Tilanteen pelastamiseksi matkailijoiden kannalta olemmekin yhteisvoimin hankkineet yksityisen vartioinnin alueelle kesäkaudeksi."

Teea Pietilä

"Miksi tällaisia loukkuja rakennetaan. Tämän päivän suunnittelulla ja ihmisten huomioimisella on hyvät edellytykset rakentaa toimivia ratkaisuja. Seuraava katastrofi on Vikåntie, suunnittelemalla moottoriliikenneteitä keskelle omakotialuetta, voi voi...? Kuka Trullevissa tarvitsee moottoriliikennetien, joka oikeasti on kuin kutsu: paina kaasu pohjaan, pitkä loivakaarteinen kilometrien mittainen "baana", joka on höystetty autoilijoiden kolmiomerkkisillä risteyksillä. Sen sijaan pyöräilijöistä varoittavat liikennemerkit on unohdettu kokonaan."

Vepekka

"Asukkaat hoi! Aktiivisesti kaikki, joita möly häiritsee, soittakaa poliisit paikalle aina kun möly käy hermoille. Saavat tilastoihinsa numeroita, joihin tukeutumalla saavat lisäresursseja alueen valvontaan!"

Anne-Marie Kolehmainen

"Kyllä Suomessa on maaseudulla tilaa ja taloja niille, jotka eivät halua ihmisten keskellä asua. Toki rajansa kaikella, enkä nyt sano että kaikkea pitäisi hyväksyä; mutta jos kaupungissa haluaa asua niin sitten pitäisi hyväksyä myös kaupunkielämään kuuluva meteli."

Jonatan Autio

