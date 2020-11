Lukijan mielipide: Vaakakupissa on Kokkolan kehittäminen vetovoimaiseksi tai näivettäminen säästämällä kuoliaaksi

Kokkolan päättäjät pohtivat näinä päivinä kaupungin talousarvioesitystä tulevalle vuodelle. Kaupunginjohtaja esittää kahden ja puolen miljoonan euron nipistämistä kaupungin henkilöstömenoista. Veronkorotukset on nähtävästi suljettu pois tästä yhtälöstä, kuntatalouden koronasta toipumiseen vedoten. Tämä viimeinen lause on allekirjoittaneelle aivan täyttä hepreaa. Äkkiseltään tämä vaikuttaa hätäisesti keksityltä verukkeelta.

Aluksi pitää kysyä, että onko kaupungilla työnantajana perusteita näille toimille? Onko kaupungin työmäärä vähenemässä? Todennäköisesti ei, vaan päinvastoin. Tämä vastaus vie jo täysin pohjan pois näiltä kaupunginjohtajan esittämiltä säästöiltä.

Jos kysymyksessä ovat pelkät säästöt kaupungin taloudessa, niin työntekijäpuolen ei mielestäni pitäisi suostua minkäänlaisiin myönnytyksiin työnantajalle. Ei pidä suostua työnantajan yksipuoliseen työn mitoituksen kiristämiseen, ei lomarahojen leikkauksiin tai muuttamiseen vapaaksi. ”Lamavapaat” pitäisi poistaa. Jos työntekijäpuoli suostuu näihin edellä mainittuihin keinoihin, ampuu se samalla itseään pahasti jalkaan.

Työnantajalle pitää jättää vain yksi mahdollisuus näiden ”säästöjensä” toteuttamiseen, nimittäin lomautukset. Ne voidaan sitten myöhemmin kiistää työtuomioistuimessa, jos käy ilmi, että työnantajalla ei ole todellisia perusteita kyseisille toimille. Nämä ovat tietysti vain allekirjoittaneen mielipiteitä, eivätkä siten tarkoitettu miksikään neuvoiksi paikallisille ammattiosastoille.

Pohdin kaupungin talouden hoitoa näin maalaisjärjellä ajateltuna. Tälle vuodelle Kokkolan kunnallisveroa alennettiin 0,25 prosenttia. Vastapainoksi toivottiin tämän veroprosentin laskun tuovan kaupungille lisää veronmaksukykyisiä asukkaita eräänlaisena vetovoimatekijänä. Ei tainnut toimia toivotulla tavalla.

Allekirjoittaneen mielestä vetovoimainen kaupunki on sellainen, jossa terveyspalvelut toimivat sujuvasti. Lasten on turvallista käydä koulua. Varhaiskasvatus ja lasten päivähoito on jopa ilmaista. Harrastusmahdollisuuksia on riittävästi tarjolla kohtuulliseen hintaan. Liikenneväylät, etenkin jalankulku- sekä pyörätiet, pidetään hyvin liikennöitävässä kunnossa ympäri vuoden, ja niin edelleen. Toisin sanoen, mitä enemmän on kohtuuhintaisia ja laadukkaita palveluita tarjolla, sitä vetovoimaisempi kaupunki on uusille veronmaksukykyisille asukkaille.

Kokkolakin voisi olla tällainen kaupunki, mutta tällä on hintansa. Vaakakupissa on kaupungin kehittäminen vetovoimaiseksi tai sitten näivettäminen säästämällä kuoliaaksi. En usko siihen, että pelkällä veroprosentin kymmenyksien veivaamisella suuntaan tai toiseen on merkitystä kaupungin vetovoimaan.

Onko kaupungin päättäjien mielestä oikein ja kohtuullista, että aina kun kaupungin taloutta tasapainotetaan, mennään kyynärpäitä myöten kaupungin työntekijöiden taskulle ja revitään säästöt kaupungin henkilöstön selkänahasta? Eikö olisi oikeudenmukaisinta, että kaikki kaupungin kynnelle kykenevät asukkaat ja yhteisöt osallistuvat tasapuolisesti ja maksukykynsä mukaan kaupungin talouden ylläpitoon?

Jos kaupungin talous oikeasti kaipaa tasapainottamista, niin mikähän mahtaa olla se todellinen syy siihen, että Kokkolan kaupungin päättäjille eivät veronkorotukset oikein maistu? Olisikohan lähestyvillä kunnallisvaaleilla jotain tekemistä asian kanssa? Ymmärrän kyllä, että tulevat kunnallisvaaliehdokkaat eivät halua profiloitua veronkorottajina vaan mieluummin toisinpäin. Tätä ”kuntapäättäjien” heikkoutta kaupunkia todellisuudessa johtavat virkamiehet sitten käyttävät taitavasti hyväkseen näitä esityksiä tehdessään.

Juha Honkakoski

