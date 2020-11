Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Jotain mätää Tanskanmaalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pullopostia. Ohjaus Hans Petter Moland, 2016 Frii pe 20.11. klo 23.00/Netflix

Ehkä Tanskanmaalla on jotakin mätää. Jussi Adler-Olsenin kirjasarja Osasto Q:n tutkimuksista on suomennettu. Siitä tehdyt elokuvatkin ovat nähtävillä tallenteina tai suoratoistopalveluissa. Silti en ole kuullut kenenkään niistä intoilevan.

Omassa maassaan uusin Osasto Q -filmi Tapaus 64 (Journal 64/The Purity of Vengeance, 2018) on kaikkien aikojen menestynein tanskalaiselokuva. Sarjan kaksi muuta, Pullopostia (Flaskepost fra P/A Conspiracy of Faith, 2016) ja Vanki (Kvinden i buret/The Keeper of Lost Causes, 2013), ovat tanskalaistilastossa viiden kärjessä. Neljäs, Metsästäjät (Fasandræberne/The Absent One, 2014), ei jää sisaristaan jälkeen laadussa. Tekeillä olevaan viidenteen elokuvaan, Poika varjoista (Marco effekten/The Marco Effect, 2021) on pääosiin vaihdettu toiset näyttelijät.

En ole lukenut alkuperäisteoksia, mutta Adler-Olsenin hahmot ja tapahtumat kiehtovat takuulla romaaneissakin. Kahdessa aikatasossa etenevät ja ratkaisuvaiheissa yhdistyvät juonet ovat tavattoman mukaansatempaavia. Niidenkin ohi sarjan ehdoton valttikortti on sen särmikäs poliisipari.

Osasto Q tutkii vanhoja, ratkaisemattomia tapauksia. Siinä ei ole mitään uutta. Eikä siinä, että keskushenkilö, murhatutkija Mørck, on pieleen menneen poliisioperaation traumatisoima yksinäinen susi, jolla on vaikeuksia ihmisten kanssa. Nikolaj Lie Kaas, 47, ei ole maailmalla yhtä kuulu kuin maanmiehensä Mads Mikkelsen tai Nikolaj Coster-Waldau. Tanskan miesnäyttelijöiden joukossa hän silti on ykköskastia. Lie Kaas voitti kolme tanskalaisten Jussia, Bodilia, ennen kuin täytti kolmekymmentä.

Suomalaiskatsojillekin tuttu ruotsalainen, Libanonissa syntynyt Fares Fares, 47, kärvistelee tympeän kollegan kanssa. Fares esittää karskia, mutta tunneälykästä ja kielitaitoista Assadia. Taistelupari on ällistyttävä yhdistelmä synkeyttä ja raikkautta. Pullopostia löytyy Frii-kanavalta perjantaina. Netflixistä myös.