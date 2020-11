Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuntavero äänestyttää ja puhuttaa – Hyvillä palveluillakin on merkitystä, ei pelkästään prosentin suuruudella

Kunnat tasapainoilevat talouden kurimuksessa. Tuntuu, että parempinakin aikoina taloudenhoito tekee tiukkaa eivätkä rahat riitä. Kuntajohto ja luottamushenkilöt ovat monen tulen välissä.

Osa Keskipohjanmaan alueen kunnista on jo päättänyt ensi vuoden kuntaverostaan. Toisilla päätös on vielä tulossa. Esimerkiksi Nivala pitää kaikki veronsa ennallaan, joten kuntaveroprosentti on 22. Ylivieska siirtyy Suomen korkeimpien verottajien joukkoon, kun kuntavero nousee 23 prosenttiin. Kannuksessa korotuksiin ei ole syytä ja veroprosentti on myös ensi vuonna 21,5. Kannuksen valtuustossa käytiin pieni keskustelu jopa verotuksen alentamisesta.

Kokkolassa verot ovat puhuttaneet vuosia muun muassa mainehaitan vuoksi. Vuosi sitten veroprosenttia jopa laskettiin aavistuksen verran. Verot ovat jälleen esillä maanantain kaupunginvaltuustossa.

Kuten Keskipohjanmaan jutussa tässä lehdessä kerrotaan, valtuusto tulee äänestämään sopivasta tasosta. Kokkolan kaupunginjohtajan Stina Mattilan esitys veroprosentin pitämisestä nykyisellään sai kannatusta kaupunginhallituksessa. Kokkolan prosentti on sama kuin naapurissa sijaitsevan Kannuksen.

Valtuutettu SDP:n Raimo Hentelä esitti jo hallituksessa 0,25 prosenttiyksikön korotusta. Hänen arvionsa mukaan veronkorotuksella pystyttäisiin kompensoimaan Kokkolan säästötarvetta, jonka vuoksi esimerkiksi henkilöstökuluja tullaan leikkaamaan. Hentelän ajatukselle on tukijoita, mutta maanantaina nähdään, millainen äänestystulos syntyy.

Kokkolan kaupungin talous on tällä hetkellä varsin hyvällä tolalla. Kaupunginjohtaja muistuttaa, että kyse ei ole aina pelkästään ikävästä säästämisestä. Se voi olla myös organisaation kehittämistä.

Lähtökohtaisesti verojen korottaminen tuntuu ikävältä, mutta hyvillä palveluillakin on merkitystä. Kokkola on hyvä esimerkki maakunnan keskuskaupungista, jossa on kokoaan paremmat palvelut. Myös ne voivat olla vetovoimatekijä, kun ihmiset harkitsevat paluumuuttoa tai toisaalta vaikka lähtöä kasvukeskuksiin.