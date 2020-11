THL:n mukaan Kalajoella on todettu torstaina uusi koronavirustartunta, joka on Kalajoen viides tartunta. Kalajoen kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että kolme tartunnoista on todettu epideamian varhaisemmassa vaiheessa.

Kaupungin mukaan neljäs tapauksista on virheellisesti tilastoihin kirjautunut tartunta. Viides eli torstaina todetusta tartunnasta taas odotetaan uusintatestauksen tulosta.

Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Kaupunki muistuttaa, että hengitystieoireisten tulee hakeutua koronavirustestiin herkästi.

– On erittäin tärkeää, että töihin, kouluun tai päivähoitoon ei mennä sairaana, lievissäkään oireissa, tiedotteessa todetaan.

Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Tilanne Kalajoella on vielä yleisesti rauhallinen. Jotta näin jatkuisi, on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen toimii vastuullisesti ja noudattaa annettuja suosituksia. Tapaukset leviävät tällä hetkellä pääasiassa perhepiirissä ja muun muassa työmatkaliikenteen kautta.

