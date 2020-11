Kallion alueella kuusi uutta koronatartuntaa – Karanteenissa 350 ihmistä, ryhmäharrastuksia kehotetaan välttämään – Sievi uutena koronakartalle

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu lauantaina kuusi uutta tartuntaa. Uudet tartunnat on todettu ihmisillä, jotka on jo aiempien altistusten perusteella asetettu altistuskaranteeniin.

Uusia joukkoaltistumisia on todettu alueella salibandyssä, joogassa, kuorossa, jumpassa, jalkapallossa ja futsalissa. Joukkoaltistumisiin liittyvät henkilöt on tavoitettu henkilökohtaisesti ja heidät on asetettu karanteeniin. Karanteenissa ja eristyksessä olevien määrä Kallion alueella on tällä hetkellä noin 350.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion pandemiatyöryhmä kehottaa välttämään ryhmissä tapahtuvaa harrastamista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Kallion kunnista Sievi nousi lauantaina THL:n koronakartalle. Koronakartalle nousevat kunnat joissa todettuja tapauksia on 5 tai enemmän.

Kalliosta muistutetaan, että hygieniaohjeiden ja voimassa olevien suositusten huolellinen noudattaminen on nyt erityisen tärkeää, jotta viruksen leviäminen alueella voidaan pysäyttää.

Jos olet flunssainen, hakeudu herkästi koronatestiin. Töihin, kouluun, päivähoitoon tai harrastuksiin ei flunssaoireisena tule mennä.

Maskisuositus on voimassa koko Kallion alueella. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti julkisissa tiloissa, esimerkiksi kaupassa asioitaessa.

Sosiaaliset kontaktit kannattaa rajata minimiin.

Kallioon kuuluvat Ylivieska, Nivala, Sievi ja Alavieska.