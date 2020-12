Suomalainen koronatiedottaminen on hankalaa ja uskallanko sanoa, siitä on myös tehty hankalaa. Kun tartuntatauteihin liittyvää lainsäädäntöä uudistettiin, siitä olisi voitu tehdä yksinkertaisempikin. Taisi lainlaatija haksahtaa taas siihen samaan, omaan näppäryyteensä.

Nimittäin miksi ihmeessä eri viranomainen päättää siitä, mitkä julkiset tilat suljetaan ja eri viranomainen, kuinka suuri yleisö tilaisuudessa voi olla. Nimittäin tilaisuuden koosta päättää aluehallintovirasto ja kuntien tilojen sulkemisesta kunnat. Kysymys kuuluu, miksi ihmeessä aluehallintovirastolla ei voi olla kriisitilanteessa toimivaltaa molemmissa asioissa. Kuka nyt valvoo, että kunnat tekevät yhtäpitäviä ja selkeitä päätöksiä muun muassa uimahalleista ja kirjastoista.

Sen ymmärtää, että tautitilannetta tarkastellaan leviämistilanteen mukaan. Keski-Pohjanmaa on kiihtymisvaiheessa ja Pohjois-Pohjanmaa leviämisvaiheessa. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on siis vakavampi. Tällöin tarvitaan kovemmat keinot ja niin on myös tapahtumassa. Pohjois-Pohjanmaalla tilaisuuksien koko rajattaneen 10 henkeen ja Keski-Pohjanmaalla 20:een.

Pohjois-Pohjanmaalla alueellinen koordinaatioryhmä suositteli julkisten tilojen kuten kirjastojen ja uimahallien sulkemista, mutta korosti, että päätökset tilojen sulkemisesta tekee viime kädessä kunnat. Kuntien tilojen sulkemiseen voi tulla suositus tiistaina 1.12. Rajoitukset ovat voimassa liki pitäen joulunpyhiin.

Keväällä vaadittiin, että koronarajoituksista pitää saada päättää alueittain. Nyt kun näin on, ei sekään kaikkia miellytä. Rajoitustoimien jakaminen aluehallintovirastolle ja kunnille, tuntuukin oudolta. Toiminta uhkaa mennä sekavaksi.

Kriiseissä olennaista on tarkka ja täsmällinen tiedottaminen. Nyt on lyhyiden lauseiden aika. Aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirin ja kunnan on mentävä kuntalaisen nahkoihin ja tehtävä yhtäpitäviä päätöksiä. Nyt ei ole saivartelun aika.

Sekin on selvää joulua odotellessa, että kansalaisen pitää säilyttää ryhti ja olla kärsivällinen. Jaksaa pitää turvavälit, pestä kädet ja yskiä hihaan. Jono ei pitene kaupoissa, Kelassa tai vaikka ehtoolliselle mennessä, vaikka turvavälit säilyvät. Tauti talttuu ohjeita noudattamalla ja sitä kuuluisaa maalaisjärkeä noudattamalla.