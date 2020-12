Koronatartunta veti pietarsaarelaisen ME-hiihtäjän Hans Mäenpään heikkoon kuntoon – Syke nousee, eikä hengitys kulje normaalisti: "Alan saada sauvakävelystä tarpeekseni"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronan pitkittyneet jälkioireet ovat yllättäneet hyväkuntoisen ME-hiihtäjän Hans Mäenpään.

– Syke nousee korkealle kevyestäkin liikunnasta, eikä hengitys kulje normaalilla tavalla, kertoo puhelimitse Ruotsista tavoitettu pietarsaarelaishiihtäjä.

Vuonna 2018 kevättalvella 24 tunnin hiihdon maailmanennätyksen tehnyt hiihtäjä kertoi sairastuneensa koronaan reilu kuukausi sitten.

Tuolloin haastatteluhetkellä hän asui takapihallaan asuntovaunussa koronan takia eristyksissä. Ruokahuolto toimi siten, että hänen puolisonsa ja lapsensa toivat ruokaa asuntovaunun ovelle.

– En ole vielä täysin terve, mutta nyt tuntuu jo paljon paremmalta, hän totesi haastattelussa kuukausi sitten.

Mutta täysin terve hän ei ole vieläkään.

Huippu-urheilijana hän kyllä tietää, kun kropassa on vetämätön olo.

– Syke nousee kevyessäkin lenkkivauhdissa 150:een, mihin olisi aikaisemmin vaadittu todella reipasta vauhtia. Lukema on noin viisikymmentä lyöntiä korkeammalla kuin normaalisti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puolikuntoisena treenaamisesta ei tulisi mitään ja se olisi vaarallistakin, joten hän on tyytynyt vain sauvakävelylenkkeihin.

– Alan saada sauvakävelystä tarpeekseni, koska olen tottunut kovempaan treeniin. En voi kuitenkaan ottaa stressiä asiasta. Ei ole terveellistä aloittaa liian aikaisin, Mäenpää toteaa.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan sydänlihastulehdus on tullut urheilijoille jälkitautina liian aikaisin aloitetun harjoittelun seurauksena.

Jos urheilija on sairastanut koronan, oireettoman tai vähäoireisen, urheilusta täytyy pidättäytyä kahden viikon ajaksi. Tauon jälkeen harjoittelun voi aloittaa vähitellen.

Hengityselimistöä ei saa kuormittaa eikä sykettä saa nostattaa. Sama ohjeistus koskee myös raskasta fyysistä työtä tekeviä ihmisiä.

Jos Mäenpää olisi terve eikä maapallolla olisi koronaa, hän aloittaisi kisakauden tulevana viikonloppuna pitkien hiihtomatkojen Visma Ski Classicsissa. Kilpailusarjan avausta on kuitenkin siirretty koronan takia. Mäenpää ei muutenkaan elättele toiveita pikaisesta paluusta.

– Koronan lisäksi minua on vaivannut kipu ranteessa, joka on ilmeisesti peräisin kaatumisesta. Olen siirtänyt päätavoitteeni Ruotsin Vasaloppetiin, joka hiihdetään maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Jokainen kisa ennen sitä on pelkkää plussaa, sanoo Mäenpää.

Rakennuksilta elantonsa ansaitseva hiihtäjä palasi viime viikolla töihin, sillä hän halusi saada arkirytmistä kiinni. Hän rakentaa omakotitaloa veljelleen Ruotsin Bodenissa.