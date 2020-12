Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2021. Kalajoen kirkon peruskorjauksen valmistumista juhlitaan koronan takia vasta marraskuussa. Pandemia on vaikuttanut myös seurakunnan toimintaan ja siirtänyt painopistettä verkossa tapahtuvaan työhön.

Kirkkoherra Kari Lauri kertoo, että Kalajoen seurakunnalla on takana viiden vuoden projekti, kun Kalajoen kirkkoa on peruskorjattu.

– Tulevana vuonna keskitymme vaihteeksi kappeliseurakuntiin. Raution kirkko ja seurakuntakoti siirtyvät öljylämmityksestä maalämpöön. Himangan kirkon lattia ja penkit maalataan, lisäksi Himangan seurakuntakotiin asennetaan uusi ilmanvaihtojärjestelmä. Himangan kappeliseurakuntaan tulee näillä näkymin myös nuorisotyönohjaaja seuraavaksi viideksi vuodeksi. Seurakunnalle laaditaan vuoden 2021 aikana uusi strategia, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa uudelle vuosikymmenelle.

Lauri katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen.

– Meillä on vahva usko huomiseen ja koronan jälkeiseen aikaan, vaikka kevät meneekin vielä koronarajoitusten merkeissä.

Talousarvio on laadittu nollalinjalla, mutta palkoissa on huomioitu kahden prosentin korotus. Talousarvion toimintatuotot ovat 536 000 euroa, toimintakulut 2 426 675 ja verotulot 2 520 000. Vuosikatteeksi on arvioitu vajaa 344 800 ja tilikauden ylijäämäksi noin 15 700 euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Himangan ja Raution kirkkojen kattojen tervauksen loppuselvityksen. Yhteiskustannukset olivat noin 36 900 euroa. Kattojen tervauksen on tehnyt Uudenkaarlepyyn Rakennus ja Paanukatto Ay.

Mårten Niemelälle myönnettiin ero Kalajoen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja hänen tilalleen kirkkovaltuustoon nousee ensimmäinen varajäsen Katja Hihnala Yhteinen seurakuntamme -ehdokaslistalta.