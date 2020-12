Mikrofonin takana seisoo vuolaspuheinen Krista Kiuru mutta missä on Aino-Kaisa Pekonen?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kansa on joutunut seuraamaan koronakriisiä ja siihen liittyvien rajoitusten tiedottamista yhdeksän kuukautta. Tässä ajassa on varmasti jokaisen kotikatsomosta tilaisuuksia seuraavan verkkokalvolle syöpynyt kuva perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurusta (sd.), joka rönsyilevällä puhetavallaan kertoo kriisistä.

Samaan aikaan osa ihmettelee, missä on sosiaali- ja terveysministeriön ykköspestin haltija, ministeri Aino-KaisaPekonen (vas.).

– Ei huolta, ministeri on aivan siellä missä pitääkin, omassa lestissään, ministeriöstä vakuutellaan.

Kahden ministerin työnjako on selvä, ainakin jos sitä katsoo valtioneuvoston sivuilta.

Kiuru käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja palveluja koskevia asioita. Lisäksi hänen tontilleen kuuluvat työterveyshuolto, lomitus, sotainvalidien palvelut sekä veteraanien kuntoutus.

Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen on ministeriön päällikkö. Hän käsittelee muut ministeriön toimialaan kuuluvat asiat kuten lääkehuollon, sosiaaliturvan ja työsuojelun.

Selvä peli, vai onko?

Julkisuuteen on tihkunut tietoja, joiden mukaan Kiuru käyttäisi kovaa kyynärpäätekniikkaan ja yrittäisi pitää talossa jöötä enemmän kuin kakkosministerin kuuluisi.

Ministeriöstä ei tällaisia vallankaappausyrityksiä myönnetä. Työnjakoon eivät ministerit ole itse päässeet vaikuttamaan, vaan jako on muovautunut usean hallituskauden aikana. Toisen tontille ei hypitä, talosta viestitellään.

Lyhykäisyydessään Pekoselle kuuluu kriisiin varautuminen ja varautumisen suunnittelu sekä ohjaaminen.

Nyt emme enää varaudu, vaan olemme keskellä totista kriisiä. Kun puhutaan kriisin hoidosta, siinä yhteydessä terveydenhuollon palvelut ja tartuntatautilaki kuuluvat perhe- ja peruspalveluministerille. Tämä on syy siihen, miksi mikrofonin eteen astelee Kiuru.

Entä kumpi vastaa rokotteista?

Rokotteet liittyvät tarttuvien tautien ehkäisyyn eli tartuntatautilain mukaisesti ne ovat Kiurun vastuulla.

Kun puhutaan rokotteiden lupakäytännöstä tai lääkkeiden luvista, ne ovatkin lääkelain osalta Pekosen vastuulla.

Aika sekavaa. Ministeriöön onkin tullut lukuisia yhteydenottoja siitä, kenen vastuulla mikäkin asia on. Pitää muistaa myös se, että joskus asioilla on monia lähestymiskulmia ja ne voivat kuulua molemmille.

Työnjako nousi esille perjantaina, kun oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi ratkaisun kanteluihin, joissa arvosteltiin suojavarusteiden hankintoja ja varastointia.

Ministeriöiden yhteistyö ei aluksi toiminut tehokkaasti, eikä sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen vastuunjako ollut riittävän selkeä.

Oikeuskanslerin mielestä STM:ssä pitäisi jatkossa arvioida ministerien selkeämpää tehtävänjakoa myös kriisijohtamisen näkökulmasta.

Esimerkiksi hän nosti työnjaon, jossa yhdelle ministerille kuuluisi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuus ja toiselle sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuus.

Koronakriisi näytti, että työnjaon selkiyttämistä tarvitaan. Ainakin ulospäin johtaminen on välillä näyttänyt sekavalta.

Monet muistavat käänteet suojavarusteiden riittävyydestä, niiden käyttöönoton ohjeistamisesta tai erikoisista maskikaupoista.

Viimeksi mainittu on hanke, jonka hoitoa ei voi panna vain yhteen osoitteeseen.

Pekonen vastaa yleisestä valmiudesta sekä materiaalisesta valmiudesta, johon myös maskit kuuluvat. Maskien hankinnasta varmuusvarastoon vastaa Huoltovarmuuskeskus, joka on TEM:n toimialaa, ja jolle kuuluu maskien kotimainen tuotanto.

Suojainten käyttö sairaaloissa ja hoivalaitoksissa on Kiurun heiniä. Ja jotta paletti ei olisi liian selvä, kunnat ja sairaanhoitopiirit vastaavat omista maskihankinnoistaan.

Lähiaikoina Pekosta nähtäneen useammin, kun hallitus joutuu miettimään, mitä se tekee eläkeputkelle. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt eivät saaneet ratkaisua aikaan.

Pekosen tontille kuuluvat sosiaaliturva- ja työttömyysturvajärjestelmät. Työ on usein näkymätöntä puurtamista lainsäädäntöuudistuksineen. Siinäkin on yksi siihen, miksi Kiurun työ on näkyvämpää.

Eläkeputki on vasemmistoliitolle kova paikka. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on kertonut, että puolue vastustaa eläkeputken poistamista. Hän on myöntänyt, että puolue on näkemyksensä kanssa aika yksin hallituksessa.

Koronakriisi nosti Kiurun ja Pekosen keskiöön, mutta on hyvä muistaa, että Kiuru saa uuden parin. Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen nousee Pekosen tilalle ensi vuonna. Miten pelaavat hänen ja Kiurun kemiat, kun koronakriisin jälkihoitoa toteutetaan? Aika näyttää.