Älypuhelimet käyvät kuumina Kokkolassa – DNA:n asiakasvertailu: Mobiilidatan käyttö kovempaa vain Rovaniemellä ja Vantaalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola, tuo kännykkäsurffauksen luvattu maa. Enpä ole aiemmin kuvaillut noin Keski-Pohjanmaan maakuntakeskusta – tuskin kukaan muukaan. Noin kuitenkin voisi kuvailla pyöreitä vastikään täyttänyttä kaupunkia teleoperaattori DNA:n tilastovertailun perusteella.

DNA on tarkastellut asiakkaidensa mobiilidatan käyttöä 25 suurimmassa kaupungissa. Keskivertoasiakkaan datamäärällä mitattuna mobiilidataa käytetään kolmanneksi eniten Kokkolassa: 50,6 gigatavua. Kovempaa postpaid-liittymien mobiilidatan kulutus asiakasta kohden oli ainoastaan Rovaniemellä ja Vantaalla.

Pitää muistaa, että puhutaan asiakaskohtaisesta keskiarvosta – ei mobiilidatan absoluuttisesta kokonaiskulutuksesta. Kaupungin väestötiheys näkyy jonkin verran luvuissa.

– Rovaniemi on pinta-alallisesti valtava kaupunki, jonka alueella asuu vain noin kahdeksan henkeä neliökilometriä kohden. Isoista kaupungeista siellä on selkeästi pienin väestötiheys. Esimerkiksi Helsingissä luku on noin 3 000 asukasta ja Turussa noin 800 asukasta neliökilometriä kohden.

– Harvaan asutuilla alueilla on matalampi kiinteän laajakaistan saatavuus kuin tiheään asutuilla alueilla. Sitä myötä myös datankäyttö puhelimen kautta on yleisempää, DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen sanoo tiedotteessa.

DNA:n tilastovertailussa mukana ovat vain postpaid-puhelinliittymät, joiden datansiirron määrää ja käyttötarkoituksia eritellään ajanjaksolla heinä-elokuu 2020.