Pyhäjärven kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi maanantaina 7.12. Pyhäjärven kaupungin ensi vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2022-2023.

Poistojen ja poistoeromuutoserien jälkeen vuoden 2021 talousarvion tilikauden alijäämäksi jää -2 106 656 euroa. Tilikauden tulokseksi jäänee -2 466 656 euroa. Kaupungin vuosikate on talousarvioesityksessä -783.090 euroa.

– Vuoden 2020 tilipäätös on jäämässä selvästi negatiiviseksi ja alkaa kerryttää alijäämää taseeseen. Joudumme valtiovarainministeriön tarkkailulistalle ja alijäämän kattamisvastuu pyörähtää käyntiin. On kohtalaisen selvää, että me emme pysty tätä neljässä vuodessa kattamaan, sillä todellisuudessa me päätämme vain 35 prosentista budjetistamme. Loput budjetistamme päättää Peruspalvelukuntayhtymä Selänne. Isojen säästöjen aikaansaamiseksi joutuisimme tekemään aika raakoja saneerauksia siinä 35 prosentin osuudessa, johon meillä on todellinen päätösvalta, Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi sanoo.

– Olemme kuntayhtymässä epäonnistuneet kaikissa laajemmissa säästötoimissa. Yhteinen tahtotilamme oli, että kuntayhtymältä ei tule enää lisälaskua, mutta niin sitä vain taas tuli, hän jatkaa.

Kiviniemi pelkää, että niin Pyhäjärvi, Haapajärvi kuin Reisjärvi päätyvät kaikki ennen pitkää kriisikunniksi.

– Se ei kuitenkaan liene yhdenkään kunnan tahtotila. Alijäämän kattamiseksi kuntayhtymässä pitäisi tehdä useita epämukavia päätöksiä, joiden tekemiseen meistä ei näy alueellamme olevan. Kysymys kuuluukin, pitäisikö kuntayhtymän anoa välitöntä valtion ohjausta säästöjen aikaansaamiseksi? Kiviniemi lataa tietäen, ettei hänen ehdottamalleen toimintamallille ole vielä olemassa oikeudellisesti valmista mallia.

– Kuntien välinen yhteistyö vaatii paljon luottamusta. Viimeaikaiset tapahtumat kuntayhtymän päätöksenteossa ovat kuitenkin lyöneet luottamukseen niin rajut railot, että ei se taida ihan lähivuosina korjaantua, hän pohtii.

Pyhäjärven kaupungin talousarvioesityksessä vuodelle 2021 kunnallisverotulojen kertymäksi on arvioitu 14 800 000 euroa tuloveroprosentin ollessa 21,75 %. Talousarviovuoden kiinteistöverokertymäksi on arvioitu 1 290 000 euroa sekä yhteisöveron tuotoksi 3 700 000 euroa.

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2021 yhteensä 20 020 000 euroa. Vuonna 2021 Pyhäjärven kaupunki on saajana verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa. Valtionosuuspäätös annetaan kuluvan vuoden lopussa.

Talousarvioesityksessä ulkoiset toimintatuotot ovat 3 522 844 euroa sekä toimintakulut ovat 43 666 934 euroa. Toimintakatteeksi muodostuu

-40 144 090 euroa.

Vuoden 2021 talousarvion säästötavoitteena oli 1,2 miljoonaa euroa kaupungin toimintojen osalta ja 1,2 miljoonaa euroa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelujen osalta verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Samanaikaisesti investointiohjelmaa karsitaan lähivuosille tuntuvasti.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 investointien yhteismääräksi on arvioitu 0,79 miljoonaa euroa. Suurin investointi tulevana vuonna on Salmen koulun korjausinvestointi.

Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi arvioidaan tuloslaskelman ja investointien talousarvioesitysten mukaan 3,85 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarviotietojen mukaan Pyhäjärven kaupungin lainakanta 31.12.2021 olisi yhteensä noin 32 miljoonaa euroa, asukasta kohti laskettuna noin 6 402 €/asukas.