Lukijan mielipide: Kalajoen talousarviosta 2021 ja kuntatalouden näkymistä

Kuntien ongelmana on pitkään ollut talouden epätasapaino. Ikäihmisten lisääntyvät palvelutarpeet kasvattavat sote-menoja samalla kun ikärakenteen muutos pienentää verotulokertymää. Vuosikatteet eivät investointeihin riitä ja lainamäärät ovat 2019–2024 kasvamassa noin 40 prosenttia, Kalajoella yhtenäiskoulun kiinteistöleasing huomioiden 65 prosenttia johtaen 95 miljoonan euron konsernivelkaan.

Maan hallitus antoi 8.12.2020 esityksensä sote- ja pelastustoimen tehtävien siirtämisestä kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksella ei lähtökohtaisesti paranneta tai heikennetä kuntien rahoitusasemaa, mikä korostaa nykyisen taloustilanteen merkitystä. Kalajoella vaikutukset ovat valtiovarainministeriön (VM) arvion mukaan 0,3–2 miljoonaa euroa. Kaupungin arvion mukaan tuleville vuosille olisi tämän lisäksi vielä muu 1 miljoonan euron sopeutustarve.

Toimintakulujemme on arvioitu tulevina vuosina kasvavan alle 1 prosenttia. VM:n ennuste kunnille on 2,2 prosenttia. Oma ennusteemme vaikuttaakin varsin matalalta. Virhearvioksi osoittautuessaan tämä nostaisi tulevan sopeutustarpeemme vähintään 3 miljoonaan euroon eikä tämäkään riitä, mikäli 95 miljoonan euron lainaa pyritään myös lyhentämään. Aiheellista se olisi, sillä korkoriskin realisoitumisen todennäköisyyskin kasvaa vuosittain ollen toteutuessaan noin miljoonan per prosenttiyksikkö.

Kuntien kehitystä ja elinvoimaa määrittävät talouskasvu, työllisyys, ikärakenteen muutokset sekä muuttoliike. Muu liikkumavara riippuu siitä, millaiset sopeutusmahdollisuudet kunnilla on sote-muutoksen jälkeen jääviin kuluihin. Siirtyviä menoja on noin puolet nykymenoista, jäljelle jääviä alle 50 miljoonaa euroa. Kun sopeutustarve on pienimmilläänkin miljoonia, on paine verojen korotuksiin jo lähivuosina valtava. Silti tulevan kehityksen tulisi olla lähes optimaalista eikä esimerkiksi elinvoimaa tuottavissa matkailun kehittämistoimissa olisi varaa epäonnistua.

Matkailun kasvuohjelmassa 2015–2025 Kalajolla onkin kova tavoite olla vuonna 2025 yksi Suomen johtavista kansainvälisistä matkailukeskuksista. Matkailutarjonta on myös todettu kaupungin merkittävimmäksi vetovoimatekijäksi ja matkailuun suunnatut panostukset jo hyvällä mallilla. Välttämättömiä kehittämiskohteitakin on, kuten ympärivuotisen matkailun kannalta tärkeän kylpylän perusparannus. Enemmän huomiota on kiinnitettävä myös matkailun ytimessä olevien luontoarvojen suojelemiseen ja ennallistamiseen, erityisesti dyynien pinnanmuotojen ja niille kuuluvan alkuperäiskasvillisuuden palauttamiseen, rantavesien ravinnekuorman vähentämiseen ja ruovikoiden poistamiseen.

Erilaisilla luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemejä turvaavilla toimilla ehkäistään myös ilmastonmuutosta. Näihin taas liittyy erilaisia rahoitusohjelmia ja palkintoja, joilla on myös merkittävät mainehyödyt. Esimerkkeinä näistä Euroopan Green Leaf Award -tunnustus, erilaiset kestävän matkailun sertifikaatit, YM:n Helmi-elinympäristöohjelma (mm. pienvesien ja rantaluonnon hoito ja kunnostus) sekä Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma. Tällaisiin ei Kalajoellakaan ole varaa olla tarttumatta!

Meri Säteri, KTM, FM

Vihreiden luottamushenkilö