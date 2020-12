Saksan terveysministeri Jens Spahnin mukaan kaikki EU:n jäsenmaat suunnittelevat koronarokotusten aloittamista 27. joulukuuta. (IL 17.12). Tähän lupaukseen liittyy tietysti ehto saada rokotteelle lupa ajoissa ensi viikolla.

Euroopan unionin komissio kokoontuu tällä tietoa maanantaina päättämään rokotusten aloittamisesta. Aiemmin päivällä Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyy Suomeenkin suunniteltujen rokotteiden lupahakemukset. Milloin rokotukset voivat Suomessa alkaa? Tähän pitäisi vastata viimeistään maanantaina, jolloin Euroopan unionin komissio hyväksynee rokotukset.

Joka tapauksessa koronarokotusten aloittaminen on kaikkien huulilla. Lapset odottavat joulua ja joulupukkia ja aikuiset rokotetta pahaa virusta vastaan. Ja kaikilla on hyvä tahto.

Spahn on aiemmin hoputtanut koronarokotteen hyväksymistä. Kiireen ymmärtää. Saksassa yhteiskunta on jouduttu sulkemaan rajulla tavalla ja esimerkiksi vain harvat kaupat on pystytty pitämään auki. Vaikka Euroopan suurimmassa maassa tautiin on suhtauduttu vakavasti, korona on levinnyt ikävällä tavalla. Siksi saksalaisten huolen ymmärtää varsin mainiosti.

Kiireellä on myös poliittisia kirittäjiä. EU:sta irtoava Iso-Britannia on lehtitietojen mukaan rokottanut jo yli 138 000 kansalaistaan. Se on paljon, vaikka vasta murunen suuressa kansakunnassa. Myös Venäjällä ollaan oltu jo liikkeellä, tällä kertaa Sputnik viiden voimin. Rokotukset ovat alkaneet myös USA:ssa. Euroopan unionissa lupaa odotellaan vielä. Jokainen päivä ilman rokotusten alkamista on pitkä, sillä tautiin sairastuu rajoituksista huolimatta Suomessakin satoja päivässä ja jokainen koronataudista johtuva vakava sairaus ja kuolema ovat liikaa. EU:n ja Suomen on aloitettava rokotukset niin pian ja niin laajalla voimalla kuin mahdollista.

Suomen onneksi maamme on pieni. Rokotusten alkaessa pullonkaulaksi ei varmasti muodostu pistosten antajien määrä. Pienelläkin paikkakunnilla on kymmeniä terveysalan ammattilaisia, joilla on oikeus piikki antaa. Jotta rokottajat voivat keskittyä itse työhön, heidän avukseen kannattaa valjastaa muita julkishallinnon työntekijöitä valmistelemaan ja kirjaamaan rokotetietoja. Rokotepisteitä ja taistelupareja rokotuspisteissä pitää olla useita, jotta rokotustilanteet ovat turvallisia.