Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tuore Ruotsin kauppa kertoo kaustislaisen vientitarinan

Ruotsalainen pörssiyhtiö Lagercrantz Group ostaa kaustislaisen Oy Esari Ab:n. Esari on keskipohjalainen yritys, jonka toiminta on omaa aluetta laajempaa, samoin asiakkaat. Laitesuojatoimittajan asiakkaina ovat pääosin teleoperaattorit, energia- ja suurteollisus sekä valtiolliset liikelaitokset.

Esari on esimerkiksi onnistunut myymään Ruotsiin Northvoltin akkutehtaalle laitesuojia. Esarin johdossa jatkava nykyinen toimitusjohtaja Ari Rauma iloitseekin Ruotsin markkinoista, jotka antavat mahdollisuuksia tulevaisuudessakin.

Niin tämä kuin vastaavanlaiset kaupat yleensäkin tuovat mahdollisuuksia ja selkänojaa kehittää yrityksen toimintaa. On tietysti selvää, että ostajakin hyötyy halutessaan laajentua.

Lagercrantz Group Ab:n liiketoimintaryhmän johtaja on Kruunupyyssä syntynyt Marcus Käld, joka on emoyhtiön ainut suomalainen työntekijä. Hän kommentoikin kaupan julkistamisen jälkeen olevansa erityisen iloinen siitä, että yritys vahvistaa asemaansa maakunnassa hankkimalla yrityksen, jolla on erittäin hyvät tulevaisuuden näkymät.

Oy Esari Ab ei ole välttämättä nimenä kaikille tuttu. Tuotteita useimmat ovat varmasti nähneet, sillä esimerkiksi radan varressa sijaitsevat rata- ja turvalaitetilat ovat kaustislaista tuotantoa. Tutulta näyttävät myös vaikkapa jätevedenpumppaamoiden huoltorakennukset. Lähes kolmekymmentä vuotta toimineessa yrityksessä on hiukan alle kolmekymmentä työntekijää. Kaustisella on tärkeätä, että työpaikat ja kehitystyö jäävät paikkakunnalle.

Läntisen Suomen vientitarinat eivät ole onneksi poikkeuksellisia, mutta hienoa on, että yritysten menestys saa jatkoa. Kun viiden miljoonan liikevaihdolla mennään pohjoismaisille markkinoille tositarkoituksella, ollaan onnistuttu.