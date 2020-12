Läheisen katoaminen aiheuttaa suuren hädän. Huoli kadonneen läheisen kohtalosta ja tuntemattomasta olinpaikasta ovat tuskallisia asioita kohdata. Katoaminen jättää jälkeensä kysymyksiä, joihin läheiset haluavat vastauksia Epävarmuus on läsnä, ja sitä ei voi poistaa ennen katoamisen ratkeamista. Onneksi suurin osa katoamisista päättyy onnellisesti ja nopeasti, mutta valitettavasti kaikki katoamiset eivät ratkea koskaan.

Uusikaarlepyyläinen ja ylivieskalainen vanhempi mies katosivat joulun alla. Heidän etsintänsä olivat laajoja, mukana oli viranomaisten lisäksi vapaaehtoisia etsijöitä sekä tietysti läheisiä. Suomessa viranomaisille ilmoitetaan kadonneiksi vuosittain joitakin satoja henkilöitä. Kadonneiksi ilmoitetuista useimmat löytyvät jo muutamissa tunneissa tai muutamissa päivissä. Yhtä aikaa maassa on kadonneiksi ilmoitettuja reilut kolmesataa ihmistä. Kadonneiden etsintä kuuluu poliisin tehtäviin.

Katoamisia tapahtuu kaikissa ikäryhmissä. Yhä useammin kadonneiksi kirjataan iäkkäitä ihmisiä, vaikka suurin osa kadonneista on edelleen nuoria aikuisia. Syitä katoamisiin on monia, ja osa haluaa kadota omasta tahdostaan. Osa katoaa läheisiltään useita kertoja eri mittaisiksi ajoiksi. Osa on voinut joutunut henkirikoksen uhriksi, ja siten kadonneeksi.

Väestön ikääntyessä myös muistisairaudet ovat yleistyneet. Kadonneista ikäihmistä tuleekin paljon ilmoituksia poliisille. Etenkin syksyisin marjametsälle lähtijöitä ja sille tielle jääneitä ilmoitetaan kadonneiksi. Poliisi aloittaa kadonneen etsinnän muiden viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa tavallista aiemmin, jos kyse on lapsesta, ikäimisestä tai henkilöstä, joka ei kykene pitämään itsestään huolta. Tarvittaessa etsintöjen käynnistyessä poliisi käynnistää kadonneen löytämiseksi yhteistyön muiden viranomaisten ja muun muassa vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa.

Kadonneen läheisten apu ja valppaus ovat myös tarpeen. Läheisten on hyvä tuntea missä kunnossa kadonnut on, ja tarvitseeko omia etsintöjä laajentaa nopeasti. Naapurit voivat tietää ja olla avuksi. Tuttujen paikkojen läpikäyminen voi auttaa kadonneen nopeaan löytymiseen.

Poliisi käynnistää henkilön etsinnät välittömästi, jos kadonnut tiedetään kyvyttömäksi huolehtimaan itsestään tai uhkana on terveyden tai hengen vaarantuminen. Esimerkiksi tutun huonokuntoisen ikäihmisen jäätyä palaamatta kotiinsa ja ollessa tavoittamattomaksi, on soitettava hätänumeroon.

Viranomaisille ilmoitettu henkilön katoaminen on aina vakava tilanne. Kadonneeksi ilmoitetun henkilön löytyminen hälventää epätietoisuuden. Kuluu kadonneen löytymiseen sitten tunteja, päiviä tai vielä pidempi aika.

Tapani Postila