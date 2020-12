Ylivieskan kirkkovaltuusto päättää joulun jälkeen kellotapulin rakentamisesta – Suunnitteilla teräsrunkoinen 40 metrin korkuinen tapuli

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kirkkovaltuusto päättää joulun jälkeen kellotapulin rakentamisesta uuden kirkon läheisyyteen.

Seurakunnan kirkkoneuvosto esittää vahvistettavaksi 29.12. kokoontuvalle kirkkovaltuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2023. Toiminnallisesti ensi vuosi on uuden kirkon ja Ovet auki-strategian käyttöönoton juhlavuosi.

Kirkkovaltuusto saa käsiteltäväkseen 40 271 euroa ylijäämäisen talousarvioesityksen.

Neuvosto hyväksyi valtuustolle esitettäväksi myös kellotapulin rakentamissuunnitelman ja kustannusarvion. Tarkentuneiden suunnitelmien tuloksena tarkoituksena on rakentaa teräsrunkoinen, huoltovapaa 40 metrin korkuinen kellotapuli lähes vanhan tapulin paikalle. Kellotapulin sijainti on merkitty asemakaavaan ja rakennuslupa on hyväksytty.