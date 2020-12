Ylivieskassa on todettu yksi uusi koronavirustartunta

Annika Tiitto

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on todettu Ylivieskassa ja se liittyy aiempaan tartuntaketjuun, joten tartunnan saanut on ollut karanteenissa.

Joulunpyhien aikana Kallio tiedottaa uusista tartunnoista vain, jos ne eivät liity aiempiin ketjuihin tai ovat aiheuttaneet esimerkiksi joukkoaltistumisen.