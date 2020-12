Kuka on joulun urheilutietäjä? – Testaa tästä, mitä tiedät keskipohjalaisesta urheilusta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaan urheilutoimitus tarjoaa aivonystyröille askaretta joulun ajaksi. Kevään kahden tietovisan jatkoksi tarjolla on 50 kysymystä keskipohjalaisesta urheilusta.

Tarjolla on (ehkä) tavallista kiperämpi visa, sillä alun perin nämä kysymykset oli tarkoitettu maakunnallisen urheiluvisan loppukilpailuun, johon keväällä urheilutietäjiä kutsuttiin. Loppukilpailu jäi kuitenkin syyskesällä järjestämättä, kun monen yhteensattuman tuloksena kilpailijoiden määrä kutistui lopulta kahteen.

Tällä kertaa 40 ensimmäiseen kysymykseen vastataan monivalintaperiaatteella. Kysymykset 16–40 on jaoteltu keskipohjalaiskuntien kesken maakuntaviestistä tutulla kuntarajauksella. Lopuksi on vielä ns. tietäjien kymppi. Viimeiseen kymmeneen kysymykseen ei tule vastausvaihtoehtoa, vaan tieto on kaivettava pääkopasta.

Pistä siis joulunpyhinä kisa pystyyn perhepiirissä ja testaa kuka on ruokakuntasi kunkku.

Oikeat vastaukset perusteluineen löytyvät kysymysten alta.

Kysymykset:

1) Montako kertaa KPV on pelannut jalkapallon miesten Suomen cupin loppuottelussa?

1) 1, X) 2, 2) 3 kertaa.

2) Montako kertaa FC United on pelannut jalkapallon naisten Suomen cupin loppuottelussa?

1) 2, X) 5, 2) 7 kertaa.

3) Kuka Tiikereiden pelaaja palkittiin vuoden lentopalloilijana 2013, jolloin Tiikerit voitti ensimmäisen mestaruutensa?

1) Lauri Kerminen, X) Olli-Pekka Ojansivu, 2) Urpo Sivula.

4) Kuka seuraavista Pojista vaikutti Keski-Pohjanmaalla raviurallaan?

1) Eri-Poika, X) Ruutu-Poika, 2) Paavin-Poika.

5) Missä urheilulajissa Haapajärveltä lähtöisin olevan pesäpalloilija Juha Kalajanniskan poika Oskari teki pääsarjadebyyttinsä?

1) jalkapallossa, X) jääkiekossa, 2) pesäpallossa.

6) Missä paralympialaisissa Kälviän Tarmoa edustanut Jarmo Ollanketo saavutti hopeaa?

1) Torinossa 2006, X) Pekingissä 2008, 2) Vancouverissa 2010.

7) Kuinka moniin olympialaisiin Toholammilta lähtöisin oleva Mauno Uusivirta osallistui pyöräilijänä?

1) 2, X) 3, 2) 4.

8) Missä lajissa Nivalan Urheilijoiden Anni Rättyä kilpaili Helsingin 1952 olympialaisissa?

1) keihäs, X) kuula, 2) 100 metrin aitajuoksu.

9) Missä lajissa Kokkolasta lähtöisin olevan jääkiekkoilija Tom Pietilän tytär nousi maailman huipputasolle?

1) yleisurheilussa, X) jääkiekossa, 2) alppihiihdossa.

10) No Stars on menestynyt ikämiesten jalkapallon SM-turnauksissa. Montako mitalia seuralla on vuosilta 1995 – 2020, kun se on turnauksiin osallistunut?

1) 13, X) 20, 2) 27.

11) Kenellä KPV:n paidassakin SM-sarjaa/Veikkausliigaa pelanneella on eniten pääsarjatason otteluja tilillään?

1) Keith Armstrong, X) Gunnar Isosaari, 2) Juha Riippa.

12) Sama kysymys Jaron pelaajista. Kenellä on eniten pääsarjapelejä?

1) Alexei Eremenko, X) Mikko Hyyrynen, 2) Jarmo Saastamoinen.

13) Montako lentopallon pääsarjapeliä on urallaan pelannut Tiikereiden toiminnanjohtaja Jussi Jokinen?

1) 399, X) 501, 2) 600.

14) Missä keskipohjalaiskunnassa NHL-kiekkoilija Patrik Laineella on sukulaisia?

1) Kokkolassa, X) Pietarsaaressa, 2) Lestijärvellä.

15) Mistä kunnasta puolestaan on lähtöisin Kärpissäkin jääkiekkoilleen Jesse Puljujärven äiti?

1) Sievistä, X) Ylivieskasta, 2) Kalajoelta.

Alavieska:

16) Millä tuloksella Pentti Kahma voitti kiekonheiton EM-kultaa Roomassa 1974?

1) 62,63, X) 63,62, 2) 66,84.

Haapajärvi:

17) Kuka löi ratkaisevan kunnarin, jolla Pesä-Kiilat nousi superpesikseen syksyllä 1995?

1) Vesa Jaakonaho, X) Juha Kalajanniska, 2) Jari Saaranen.

Halsua:

18) Missä hiihdon arvokilpailuissa Halsuan Toivon kasvatti Eljas Nygård edusti Suomea?

1) Sapporon olympialaisissa 1972, X) Falunin MM-hiihdoissa 1974 2) Lahden MM-hiihdoissa 1978.

Himanka:

19) Entä missä arvokisoissa Himangan Urheilijoiden Heikki Torvi kilpaili Suomen edustajana?

1) Lahden MM-hiihdoissa 1978, X) Lake Placidin olympialaisissa 1980, 2) Oslon MM-hiihdoissa 1982.

Kalajoki:

20) Kuinka monta kautta Junkkarit HT pelasi 1990-luvulla jääkiekon 1. divisioonassa?

1) 2, X) 4, 2) 6.

Kannus:

21) Mitä seuraa tänä päivänä edustaa Kannuksen Uran kasvatti Anniina Kortetmaa?

1) Oulun Pyrintöä, X) Lapuan Virkiää, 2) Jyväskylän Kenttäurheilijoita.

Kaustinen:

22) Missä lajissa Kaustisen Pohjan-Veikkojen Mira Saarikettu ylsi maailman huipulle 1990-luvun alkupuolella?

1) alamäkipyöräily, X) nopeuslasku, 2) lumilautailu.

Kruunupyy:

23) Mitä sukua 1930-luvulla menestynyt pikajuoksija Börje Strandvall on 1970-luvulla menestyneelle Mona-Lisa Pursiaiselle?

1) ei mitään, X) isä 2) setä.

Kälviä:

24) Minä vuonna Kälviän Tarmo on perustettu?

1) 1909, X) 1919, 2) 1929.

Kokkola:

25) Minkä lajin MM-kilpailut järjestettiin Kokkolassa talvella 1952?

1) pikaluistelu, X) jääspeedway, 2) hiihtosuunnistus.

Lestijärvi:

26) Kuinka monta kertaa Lestijärvi on hiihtänyt maakuntaviestin A-sarjassa?

1) 1, X) 2, 2) 3.

Lohtaja:

27) Mikä on Lohtajan Veikkojen pituushyppääjä Mikko Kivisen paras tulos?

1) 799, X) 802, 3) 805

Luoto:

28) Minkä historiallisen teon teki Larsmo IF:n Alina Strömberg kesällä 2016?

1) rikkoi tunnin juoksun nuorten maailmanennätyksen, X) voitti nuorimpana suomalaisena maastopyöräilyn MM-kultaa, 2) voitti ensimmäisenä suomalaisena 17-vuotiaiden EM-kultaa yleisurheilussa.

Nivala:

29) Missä lajissa Nivalan Urheilijoiden Unto Hautalahti edusti Suomea Rooman olympialaisissa?

1) ampumaurheilu, X) nyrkkeily, 2) pyöräily.

Pedersöre:

30) Mitä seuraa IFK Lepplaxin kasvatti Fredrik Norrena edusti NHL:ssä?

1) Anaheimia, x) Columbusta, 2) Philadelphiaa.

Perho:

31) Kenellä Perhon joukkueessa hiihtäneistä on eniten maakuntaviestin osuusvoittoja (A- ja B-sarjat mukaan lukien)?

1) Elina Huopana, X) Tuomas Huopana, 2) Terhi Tuukkanen.

Pietarsaari:

32) Kuinka monta pietarsaarelaisjoukkuetta on pelannut kaikkina aikoina jalkapallon pääsarjatasoilla?

1) 2, X) 3, 2) 4.

Pyhäjärvi:

33) Kuka on veistänyt hiihtäjälegenda Helena Takalon patsaan?

1) Seppo Kalliokoski, X) Antonio da Cudan, 2) Kain Tapper.

Reisjärvi:

34) Kuka oli 1970-luvulla menestyneen Jixy-tamman omistaja ja ohjastaja?

1) Petri Kleemola, X) Martti Törnvall, 2) Matti Saaranen.

Sievi:

35) Kuinka moniin olympialaisiin lumilautailija Markku Koski urallaan osallistui?

1) 1, X) 2, 2) 3.

Toholampi:

36) Kuinka monella kaudella keihäänheittäjä Teemu Wirkkala on ylittänyt 80 metrin rajan?

1) 10, X) 13, 2) 15.

Ullava:

37) Mitä seuraa Risto Ala-Korpi edusti voittaessaan 5000 metrin Suomen mestaruuden 1973?

1) Ullavan Kilpa, X) Viipurin Urheilijat, 2) Paimion Urheilijat.

Uusikaarlepyy:

38) Mikä on Blue Fox FBC:n paras sijoitus miesten salibandyliigassa?

1) 4., X) 8., 2) 10.

Veteli:

39) Kun Paavo Kotila voitti Bostonin maratonin 1960, miten sijoittui toiseksi paras veteliläinen?

1) 5:s, X) 10:s, 2) muita ei ollut mukana.

Ylivieska:

40) Kuinka monta SM-mitalia Ylivieskan Kuulan kasvatti Tuomas Jussila on voittanut pesäpallossa?

1) 5, X) 8, 2) 10.

Tietäjien kymppi:

41) Kuka aloitti ja kuka päätti Uudenkaarlepyyn voittoputken Keski-Pohjanmaan maakuntaviestissä? Eli kuka aloitti joukkueen viestin Sievissä 2001 ja kuka oli ankkurina Kruunupyyssä 2016?

42) Missä aikuisten arvokisoissa (MM-kisat tai olympialaiset) Mika Myllylä teki arvokisadebyyttinsä?

43) Entä missä aikuisten arvokisoissa (ulkoradat EM-, MM- tai olympialaiset) Arsi Harju kilpaili viimeisen kerran urallaan?

44) Kuinka monta henkilökohtaista Suomen mestaruutta Helena Takalo saavutti hiihtourallaan?

45) Kuka on säveltänyt KPV-humpan?

46) Mitä keskipohjalaisseuraa edusti 1980-luvun parayleisurheilun pioneereihin lukeutunut Lauri Kylmä?

47) Kuka keskipohjalainen yleisurheilija selvitti tiensä MM-kisojen loppukilpailuun tekemättä yhtään onnistunutta suoritusta?

48) Kuka teki IK Myranin seurahistorian ensimmäisen maalin naisten jalkapallon pääsarjassa?

49) Mikä on ensimmäinen Keski-Pohjanmaalla perustettu urheiluseura ja milloin se on perustettu?

50) Kuka olympia-areenoillakin urheilijana kunnostautunut arkkitehti on piirtänyt Kokkolan Urheilutalon?

Vastaukset:

Oikea rivi:

X222X X2122 21X21 X2X1X

2X211 1X22X XXX22 XX112

1. X) KPV on pelannut miesten cupin loppuottelussa kahdesti (1982, 2006).

2. 2) FC United on pelannut naisten cupin loppuottelussa seitsemän kertaa (1999-2002 ja 2004-06). Voittoja on kolme (2001, 2004, 2005).

3. 2) Urpo Sivula oli Urheilutoimittajain liiton valitsema vuoden lentopalloilija vuonna 2013.

4. 2) Paavin-Pojan omisti ja valmensi kaustislainen Paavo Lahti.

5. X) Oskari Kalajanniska pelasi jääkiekossa ensimmäiset liigapelinsä JYPin riveissä kaudella 2019-20. Jo edelliskaudella hän oli yhdessä liigapelissä ns. 13. hyökkääjä, muttei saanut tuolloin peliaikaa.

6. X) Jarmo Ollanketo saavutti hopeaa Pekingin paralympialaisissa 2008 pyöräilyn maantieajossa parinsa Marko Törmäsen kanssa.

7. 2) Kälviän Tarmoa ja myöhemmin Turun Urheiluliittoa edustanut Mauno Uusivirta osallistui neljä kertaa olympialaisiin (Mexico City 1968, München 1972, Montreal 1976, Moskova 1980).

8. 1) Anni Rättyä kilpailli Helsingissä 1952 keihäänheitossa sijoittuen 14:nneksi.

9. 2) Ruotsia edustanut Maria Pietilä-Holmner nousi maailman huipulle alppihiihdossa, jossa hän saavutti mm. kaksi MM-mitalia ja voitti kolme kertaa maailmancupin osakilpailun.

10. 2) No Stars on voittanut yhteensä 27 mitalia (11 kultaa, 9 hopeaa, 7 pronssia).

11. 2) Juha Riippa on kausina 1986–2003 pelannut yhteensä 376 ottelua. KPV:ssa hän pelasi kaudella 1990.

12. 1) Alexei Eremenko pelasi kausilla 1991–2005 yhteensä 360 ottelua Jarossa ja HJK:ssa.

13. X) Jussi Jokinen on pelannut Raision Loimua edustaen 501 ottelua.

14. 2) Patrik Laineen äidin puoleista sukua asuu Lestijärvellä.

15. 1) Sievistä kotoisin oleva Tuula Puljujärvi (o.s. Erkkilä) tuli aktiiviaikoinaan keskipohjalaisille tutuksi hiihtäjänä.

16. X) Pentti Kahman voittotulos oli 63,62.

17. 2) Jari Saaranen löi ratkaisevan kunnarin viidennen karsintapelin kolmannessa supervuorossa ottelussa Pattijoen Urheilijoita vastaan.

18. X) Eljas Nygård hiihti Falunissa 1974 15 kilometriä (28:s) ja 30 kilometriä (34:s).

19. 1) Heikki Torvi edusti Suomea Lahden MM-hiihdoissa 50 kilometrillä (33:s).

20. X) Junkkarit HT pelasi 1. divisioonassa yhteensä neljä kautta vuosina 1992–96.

21. 2) Pikajuoksija Anniina Kortetmaa on vuodesta 2019 edustanut Jyväskylän Kenttäurheilijoita.

22. X) Mira Saarikettu voitti 1990-luvun alkuvuosina nopeuslaskun maailmancupin kahdesti.

23. 2) Börje Strandvall oli Mona-Lisa Pursiaisen setä. Molemmat edustivat pikajuoksijoina Suomea arvokisoissa.

24. 1) Kälviän Tarmo on perustettu vuonna 1909.

25. 1) Kokkolan Keskuskentällä järjestettiin talvella 1952 naisten pikaluistelun MM-kisat.

26. 1) Lestijärvi hiihti 1957 Vetelin viestissä A-sarjassa sijoittuen seitsemänneksi, mutta kokonaissijoitus oli 18:s, joten joukkue putosi B-sarjaan.

27. X) Mikko Kivisen ennätys on 802, jonka hän hyppäsi Jämsän pituushyppykarnevaaleissa 2012.

28. 2) Alina Strömberg on ensimmäinen suomalaisvoittaja 17-vuotiaiden EM-yleisurheilussa. Hän voitti seiväshypyn (tulos 415) Tbilisissä 16.7. 2016 ikäluokan ensimmäisissä EM-kisoissa.

29. 2) Unto Hautalahti kilpaili Roomassa maantiepyöräilyn henkilökohtaisessa kisassa (59:s) ja 100 kilometrin joukkueajossa (20:s).

30. X) Fredrik Norrena torjui kolme kautta Columbus Blue Jacketsin maalilla kausina 2006-09.

31. X) Tuomas Huopana on voittanut osuutensa viidesti vuosina 2008–12, voitoista neljä on A-sarjassa ja yksi B-sarjassa.

32. X) 3. Miesten pääsarjassa ovat pelanneet Pietarsaaren Jaro ja Drott, naisten pääsarjassa FC United.

33. X) Antonio da Cudan on veistänyt Helena Takalon patsaan, joka paljastettiin Pyhäjärvellä vuonna 2006.

34. 2) Matti Saaranen omisti ja ohjasti Jixyllä kaikkiaan 266 starttia, joista tamma voitti 107. Viimeisen kilpailunsa Jixy juoksi marraskuussa 1980 Kaustisella.

35. 2) Markku Koski osallistui kolmiin olympialaisiin (2002, 2006, 2010). Hän voitti pronssia 2006, oli kuudes 2010 ja kahdeksas 2002.

36. X) Teemu Wirkkala on heittänyt 13 kaudella yli 80 metriä vuosien 2003¬-16 välillä. Hänen ennätyksensä on 87,23 vuodelta 2009.

37. X) Risto Ala-Korpi edusti Viipurin Urheilijoita voittaessaan Hyvinkäällä 1973 Suomen mestaruuden.

38. 1) Neljäs sija. Kaudella 1996-97 Blue Fox FBC pudotti puolivälierissä runkosarjan voittaneen Gunnersin ja eteni välieriin. Lopulta Blue Fox jäi neljänneksi hävittyään pronssin Espoon Oilersille.

39. 1) Jukka Koivumäki sijoittui viidenneksi Bostonissa vuonna 1960.

40. 2) Tuomas Jussila on voittanut kaikkiaan kymmenen mitalia (kolme kultaa ja seitsemän pronssia).

Tietäjien kymppi:

41. Kim Söderholm aloitti Sievissä 2001 ja Robin Eriksson oli ankkurina 2016. 0,5 pistettä oikeasta nimestä.

42. Mika Myllylä hiihti ensi kertaa aikuisten arvokisoissa Val di Fiemmen MM-kisoissa 1991. Hän oli 39:s 10 kilometrin (p) kisassa.

43. Arsi Harju kilpaili viimeisen kerran ulkoratojen arvokisoissa Münchenissä 2002, jolloin hän sijoittui neljänneksi kuulantyönnössä (tulos 20,47).

44. Helena Takalo voitti maastohiihdossa kuusi henkilökohtaista SM-kultaa, lisäksi hän saavutti kaksi viestimestaruutta Pohdin riveissä.

45. KPV-humpan sävelsi Unto Jutila vuoden 1969 Suomen mestaruuden kunniaksi. Sanat laati Heikki Nopanen.

46. Kälviäläinen Lauri Kylmä menestyi parayleisurheilussa 1980-luvulla saavuttaen arvokisamitaleja kuulassa, kiekossa ja keihässä. Kylmä toimi myös Kälviän Tarmon sihteerinä.

47. Kuka keskipohjalainen yleisurheilija kilpaili MM-kisojen karsinnoissa ja loppukilpailussa tekemättä yhtään onnistunutta suoritusta?

48. Amanda Kass teki Myranin ensimmäisen liigamaalin 13.4. 2019 Helsingissä kauden avauspelissä HJK–Myran. Peliä oli tuolloin pelattu 84. minuuttia. HJK voitti 6–1.

49. Gamlakarleby Segelförening perustettiin Kokkolassa 1872.

50. Telinevoimistelun olympiavoittaja Einari Teräsvirta on suunnitellut 1960-luvulla valmistuneen Kokkolan Urheilutalon.

Arvosanat:

50 pistettä: Vau! Tonttulakki päästä! Itämaan tietäjätkin kalpenee!

40–49 pistettä: Kova juttu, hei! Olisiko mitalikahvien paikka oikein tortun kera?

30–39 pistettä: Hyvä suoritus. Mitalikahvit ilman muuta, mutta ruskea piparkakku riittää.

21–29 pistettä: Kelvollista keskikastia. Lite bättre ja tie tähtiin on auki.

11–20 pistettä: Aina ei voi voittaa. Paremmat kysymykset ensi kerralla.

4–10 pistettä: Parantamisen varaa. Mutta muutkin tekee virheitä.

0–3 pistettä: Ja näin. Onhan tässä jouluna tärkeämpääkin tekemistä.