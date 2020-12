Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Rauhallista ja onnellista joulunaikaa teille kaikille – Tohinan jälkeen on aika levätä ja rauhoittua

Nyt sytytämme kynttilän -joululaulu alkaa soida päässä ja sydämessä. Samaan aikaan muisto on kaunis, haikea ja traditioita täynnä. Tuota joululaulua on meillä laulettu suurin piirtein aina. Pienet kädet ovat pidelleet kynttilää. Joskus vieressä on seissyt kynttilä kädessään vanha isoukki tai jopa isoisotäti.

Tänä jouluna laulu kaikuu pienemmässä porukassa ja ehkä epävireisemmin. Tähän "menetykseen" ei sisälly suurta kaihoa, pikemminkin iloa menneistä jouluista kaikkine touhuineen.

Tavallisia jouluja tulee jälleen. Joskus ei ole edes paha päästä rauhoittumaan, rehellisesti sanottuna ihan levätä ja laiskotella, lukea ja syventyä elämään. Joulukirkkoon voi mennä ensi vuonna tai tänäkin vuonna etäyhteydellä.

Ilman jouluhässäkkää tuntuu jäävän aikaa ja herkkyyttä muistella menneitä. Tiedättehän sen tunteen, kun normaaliarjessa mennä tohottaa ja suorittaa eikä aikaa jää menneille eikä tuleville. Välillä on hyvä hiljentää, hiljentyä ja antaa tilaa ajatuksille.

Oma isä pysähtyi aatonaattona muistelemaan Lapin sotaa, vaikka ei sodasta juuri puhukaan. Yhtäkkiä oltiin teltassa, vuosi oli 1944. Tarina eteni kertomuksella siitä, miten yksi nuorukaisista kirjoitti kirjettä kotiin, toinen veisasi virttä, monella jouluaatto kaukana kotoa otti koville.

Sitten tuli juteltua melkoinen tovi kummitädin kanssa puhelimessa, kaiken lisäksi lankapuhelimella, mikä on perin harvinaista nykyään. Nurmeslaisen pientilan emäntä on jäänyt vähän aikaa sitten leskeksi, perhejoulu on muuttunut toiseen muotoon koronan vuoksi, mutta mieli oli puhelun hetkellä olosuhteet huomioon ottaen erittäin valoisa.

On helppo tuntea sielujen yhteyttä pohjoiskarjalaisen emännän kanssa. Olisimme voineet puhua loputtomiin siitä, miten tärkeä ystävä oma koira on. Vili-koira ja kummitäti ovat parivaljakko vailla vertaa niin lenkillä kuin lintujen tarkkailupuuhissa. Koiraihmiset tietävät, että parhaan ystävän kanssa voi puhua ja tuntea saavansa jopa ymmärrystä. Enemmän kuin ihmisiltä keskimäärin, anteeksi vain.

Yhtäkkiä muistan myös sen joulun, jolloin mummo joutui sairaalaan. Ajettiin lumipyryssä kohti Pohjois-Karjalaa ja jouduttiin matkalla onnettomuuteen. Kun auto meni useamman kerran ympäri ennen tieltä suistumista, elämä meni filmin lailla silmien edessä. Kun auto pysähtyi ylösalaisin, kuulin oman ääneni sanovan hitaasti, että "ei mitään hätää, nyt vain mennään ihan rauhassa ulos". Olin suunnattoman kiitollinen, kun selviydyimme pelkästään järkytyksellä.

Jokainen uusperheellinen tietää, että jouluun sisältyy myös valtava määrä kaipausta. Lapset ikävöivät muualla olevaa vanhempaansa ja vanhemmat lapsiaan. Oman uusperhe-elämän parhaita keksintöjä oli yksinkertaisesti pitää kaksi joulua ja viettää klassisia joutilaita lomapäiviä kotona pelaten tai alennusmyynneissä rampaten.

Miten onnellinen olinkaan (ja olen edelleen), kun sain nauttia kuin ylimääräisenä lahjana elämässäni kahden tyttölapsen kanssa askartelemisesta, joulukorttien tekemisestä ja piparkakkujen leipomisesta. Vanhempi nuoriso nautti leipomusten syömisestä.

Keittiön pöydän ääressä luotiin läheisyyttä. Omin käsin tekemällä syntyi toisilla taiteellisesti hienoja lopputuloksia, minulla hiukan vaatimattomampia. Vaikka olenkin synnynnäinen konmarittaja (komeroiden tyhjentäjä ja turhasta tavarasta luopuva), näitä muistoja vaalin säilyttämällä nyt jo aikuisten lasten kätten töitä kalleimpina aarteina.

Rauhallista joulua teille jokaiselle!