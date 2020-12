Justimuksen Duon kakkoskaudelle vielä ensimmäistäkin kovempi suosio – Yleltä lupa myös kolmoskaudelle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapavetinen trio Justimus jatkaa huikeaa suosiotaan. Duon toinen kausi on saanut Yle Areenassa ensimmäisellä viikollaan lähes 2,6 miljoonaa katselua. Samalla ensimmäisen kauden ensimmäinen jakso ylitti maagisen miljoonan startin haamurajan. Kyseessä on jälleen kaikkien aikojen paras nuortensarjan startti Yle Areenassa!

– Duon menestys perustuu rakastettaviin hahmoihin ja pettämättömään tilannekomiikkaan. Jos jotain tällaisina synkkinä aikoina kaipaamme, niin naurua. Tavoitteemme on jatkaa Duon tarinaa ensi vuonna, lupaa Ylen vastaava tuottaja nuorten sisällöistä Riikka Takila.

Kolmikko itse toivoi marraskuussa Keskipohjanmaa-lehteen antamassaan haastattelussa, että Duoa tehtäisiin vielä kolmaskin kausi, jossa Joona ja Samu ehkä seikkailisivat yhteisellä opiskelupaikkakunnalla.

Justimus on ottanut paikkansa yhtenä kaikkien aikojen suosituimmista kotimaisista koomikoista, ja tämä on vain ja ainoastaan Juho Nummelan, Joose Kääriäisen ja Sami Harmaalan ansiota. Keskipohjanmaan haastattelussa he toteavat saaneensa Yleltä ja tuotantoyhtiöltä täysin vapaat kädet tehdä Duoa juuri haluamallaan tavalla, kukaan ei ole heitä ohjeistamassa. Duon molemmissa kausissa dramaturgina on toiminut käsikirjoittaja Tomi Tuikkala, pohjoispohjalainen hänkin syntyjään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sarjan tuotantoyhtiö Solar Republicin vastaava tuottaja Sasu Norhomaa kiittää Justimuksen aitoutta.

– Heidän huumorissa yhdistyvät aitous ja raivopäisyys vetoavalla tavalla. Tämä yhdistettynä korkeaan työmoraaliin ja tinkimättömän omaperäiseen näkemykseen huumorista saa aikaan isoja asioita. Tuottajan ei ole tarvinnut kuin yrittää pysyä vauhdissa mukana.

Kolmikko kiittelee omasta puolestaan niin katsojia kuin kumppaneitaan.

– Ollaan aidosti onnellisia että sarjasta on pidetty, toivottavasti se on myös tuonut jengille tähän korona-elämään vähän naurua ja hyvää fiilistä! Lähinnä vaan siis kiitollinen fiilis kaikille jotka on jaksanu meidän juttuja katsoa ja tukea ja myös kaikille kumppaneille, jotka tän homman on mahdollistaneet. Parasta!

Duon toisella tuotantokaudella eletään lukion viimeistä lukuvuotta ja Samulla ja Joonalla on unelma päästä jatko-opiskelemaan Helsinkiin. Joona pääseekin unelmiensa koulun pääsykokeista heittämällä läpi, kun taas Samu ei näytä pääsevän läpi koko lukiota. Samun velipuoli Markus, yli-innokas vartija kohtuuttoman kovalle volttimäärälle säädetyllä etälamauttimella, ei ole myöskään helpottamassa poikien elämää.