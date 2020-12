Soite on rakennellut seuraavan toimivuotensa rauhassa. Kukaan ei ole vaatinut toistuvasti uusia kokouksia, ylimääräisiä tilintarkastuksia, uusia tarkkailuelimiä eikä yleensä hallintoa tai hallintohenkilöitä ole kohtuuttomasti haukuskeltu. On huomattu, että asioiden vaikeuttaminen voi tulla jopa kalliiksi.

Miksi lopulleen kääntynyt hallintojako on ollut riitainen? Yksi syy voi olla Kokkolan suuri koko maakunnan kuntien kokoon verrattuna. Kokkola tietysti asukasmääränsä vuoksi maksaa puolet Soiten menoista, josta seuraa, että se myös päättää suurimmalla voimalla tämän yhteisön asioista. Vaikuttavimmat päättäjien paikat ovat Kokkolan keskustalaisilla. Suomen Keskusta on suurin kuntapuolue täälläkin, joka aiheuttaa sen, että Kokkolan lisäksi keskustapuolue pääsee keräämään Soiteen edustavan päättäjäjoukon. Sen jälkeen pienet kunnat ja pienet puolueet joutuvat toteamaan, että laari on tyhjä, paikkoja on jäänyt kovin vähän.

Kuitenkin suuren Soiten asioihin pitää olla jokaisella kunnalla sananvaltaa, jos ei muuten, niin läsnäolo- ja puhevaltaisia edustajia nimeämällä. "Terviisipojiksi" Päätalon Kallen isä nimitti terveisten tuojia, pitäen terveisten tuojia joutavina.

Soiten tai muiden kuntainliittojen "terviisipojat tai -tytöt" ovat tärkeitä viestinkuljettajia kuntainliiton organisaation ja kuntien välillä. Voi kuitenkin olla, että tällainen äänivallaton henkilö turhautuu, kun ei saa mahdollisissa äänestyksissä omaakaan ääntään kuuluville, ja kettuunnuksissaan tekee organisaatiossa jäynää heittelemällä jos minkälaisia ketunlenkkejä.

Nyt näyttää siltä, että vuodet luottamustoimessa ovat tasaannuttaneet ja rauha on palannut. Sitä samaa on hyvä toivoa myös Korpelan Voimalle ja Selänteelle.

Sauli Koivukoski,

Kokkola