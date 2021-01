Viiniarvio

Winkler-Hermaden Sauvignon Blanc 2019, Itävalta, 13,98 €

Nuorempana vuosi jakaantui selkeästi kahtia. Talvella juotiin pelkästään punaviinejä ja kesällä valkoviinejä. Ei se johdu ilmaston lämpenemisestä, vaan pikemminkin ruokavalion monipuolistumisesta, että nykyisin valkoviiniä kuluu ympäri vuoden. Ruoka määrittää viinin valintaa enemmän kuin pelkkä vuodenaika. Ja sitä paitsi kalaa sekä äyriäisiä on saatavilla runsas valikoima myös talviaikaan paikallisista kaupoista. Rypäleistä yksi suosikeistani on Rieslingin ohella Sauvignon Blanc. Winkler-Hermaden itävaltalainen Sauvignon Blanc on hyvin tehty kompromissi vähän vaativampaan viinimakuun.

Sen tuoksu on rypäleen tyylipuhdas esimerkki. Nokkosta, murskattua mustaherukan lehteä ja karviaista sekä kaiken ympärillä greipin aromi. Nyt tuoksu ei ole niin hyökkäävä kuin monissa muissa sauvignon blanceissa, mutta vahva kuitenkin.

Maku lähtee liikkeelle sitruksella, jossa on selkeä greipin vivahde. Hapot ovat kuitenkin yllättävän pehmeät, karviainen ei väännä naamaa irvistykseen. Itse asiassa jälkimakuun tulee jopa ripaus trooppisten hedelmien eksotiikkaa. Lohen ja nieriän kanssa tämä on hyvä ja luultavasti menettelee jopa valkoisen kalan seurassa. Vähän helpompi ja neutraalimpi, mutta silti sävykäs valkoviini.