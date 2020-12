Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Nyt tiedetään, että elämää ei voi hallita – Toivottavasti koronavuoden hyvät opit jäävät elämään

Poikkeuksellinen on sana, joka kuvaa tätä kulunutta vuotta paremmin kuin melkein mikään muu sana. Tämän vuoden tapahtumia ei kukaan tiennyt etukäteen. Tänä vuonna on opittu, että elämää ei pysty hallitsemaan vaan asioita yksinkertaisesti tapahtuu. Itse kunkin yksityiselämässä ja koko valtakunnassa.

Sopeutumaan pystyy, sen tietävät kaikki poikkeuksellisissa olosuhteissa eläneet ihmiset. Tulee mieleen jopa sota-aika, jota ei ole itse tarvinnut kokea. Sota-aikoinakin ihmiset elävät, tekevät työtä, hoitavat lapsiaan ja rakastavat. Poikkeuksesta tulee normaalia ja se jopa yhdistää ihmisiä.

Koronavuoteen liittyy erilaisia "kohokohtia" tai erityisen mieleen painuvia asioita. Omalla kohdallani pandemia on vaikuttanut eniten työhön. Keskipohjanmaan toimitus ja kaikki yhtiön toimitukset ovat tehneet töitä mielessään ihmiset, jotka tarvitsevat tietoa. Olemme halunneet välittää oikeata tietoa koronasta, sen hoitamisesta ja siitä, miten pysyisimme kaikki terveinä.

Toimitukset ovat tehneet töitä vaikeissa olosuhteissa, kun tietoa ja materiaalia hankittaessa on eletty itsekin korona-aikaa. Myös haastateltavia ja kuvattavia on haluttu suojella. Korona on hallinnut uutisotsikoita, mutta paljon muustakin on kirjoitettu.

Koronauutiset ovat kiinnostaneet lukijoita paljon. Kaikissa vaiheissa, joissa tapahtuu jotakin uutta, on digin kävijämäärissä tullut piikkejä ja lukijoiden kiinnostus on kohdistunut pandemiaa käsitteleviin juttuihin. Ihmisten turvallisuutta ja välitöntä terveyttä käsittelevät jutut ovat olleet verkossa maksuttomia. Olemme halunneet taata oikeata tietoa myös teille, jotka ette ole lehden tilaajia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronan lisäksi kuitenkin muutkin aiheet ovat puhutelleet ihmisiä. Ihmisten kohtalot, urheilusankarit, yritystarinat, kauniit kodit ja käsityöt tuntuvat kiinnostavan. Lehtien sisällössä ja yleisön kiinnostuksessa näkyy se, että ihmiset viettävät aikaansa paljon kotona. Nyt halutaan olla perheen kanssa, remontoida, laittaa ruokaa, lukea ja värkätä omin käsin asioita.

Koronakauden erilaiset vaiheet tuntuvat yhdistävän meitä ihmisiä enemmän kuin normaaliarki. Voidaan puhua etätöistä, koronatesteistä tai nyt vaikkapa rokotteista. Etäkoulun aikaan alakoululaisten vanhemmat löysivät toisensa. Parhaassa tapauksessa perheet ovat kohdanneet toisensa arjessa useammin kuin vuosiin aikaisemmin.

Koronapandemia on kohdellut ihmisiä epätasa-arvoisesti. Sellaiset lapset, joille ennen kaikkea koulu ja harrastukset ovat merkinneet järkeviä aikuisia ja kivaa tekemistä, ovat kenties jääneet entistä enemmän elämän varjoiselle puolelle. Jokaiselle lapselle koti ei ole paras paikka. Vanhukset ovat joutuneet olemaan turhaan erossa läheisistään. Jopa turhaan, sillä tapaamiset ihmisten kesken ovat olleet ja ovat mahdollisia, kun käytetään järkeä ja sydäntä.

Nyt on tilaisuus kiittää kaikkia terveydenhuollon työntekijöitä, jotka ovat jaksaneet tehdä töitä meidän muiden hyväksi. On vaikea tietää, miltä tuntuu, kun joutuu tekemään töitä myös oman terveytensä uhalla. On hienoa, että meidänkin alueellamme ensimmäiset hoitoalan ihmiset ovat saaneet rokotuksensa.

Toivottavasti mahdollisimman moni haluaa seurata mallia sitten, kun on itse kunkin vuoro. Koronataistelussa ei ole kysymys pelkästään sinusta tai minusta vaan lähimmäisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Jotenkin toivoisi itsekin muistavansa normaaliajan palatessa, miten merkityksellistä voi olla tavallinen elämä, miten hauskaa on tavata työkavereita myös kasvokkain ja että koronavuodesta on voitu oppia kaikenlaista. Kaiken ei suinkaan tarvitse palata ennalleen.