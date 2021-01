Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen tuhoisimmasta lento-onnettomuudesta tulee tänään kuluneeksi 60 vuotta. Lennolla AY 311 Koivulahdessa kuoli 25 henkilöä eikä kukaan heistä selviytynyt hengissä.

Lennosta tehty video-mallinnus julkaistiin vuoden 2020 marraskuussa YouTubessa. Näin tapahtumat etenivät:

Video-mallinnuksen tekijä on hollolalainen Jukka Lahtinen, joka on harrastanut lentopelejä jo 25 vuotta. Turmamallinnuksesta hän innostui noin vuosi sitten, jolloin hän mallinsi Maarianhaminassa 1963 tapahtuneen Aero-turman AY217.

Lahtinen teki Koivulahden video-mallinnuksen Microsoftin lentosimulattorilla ja video-editointiohjelmistolla.

– Ohjaamotilanteet on lennetty ensin simulaattorilla, videoitu ja videokuvaan on lisätty lentäjähahmot lisäämään totentuntuisuutta, ohjaamotilanteet lentänyt Lahtinen kertoo.

Video-mallinnuksen 60 vuoden takaisesta Koivulahden lento-onnettomuudesta on tehnyt hollolalainen Jukka Lahtinen. Päivi Savela

Video perustuu viralliseen tutkintaselostukseen. Yle-arkistomateriaalin käyttöoikeudet Lahtinen on ostanut YouTube-julkaisua varten.

– Radioviestit ovat tutkintaselostuksen mukaisia ja niissä esiintyy ääninä lisäkseni pari ystävääni,Lahtinen kertoo.

Lahtinen on käyttänyt satoja tunteja noin 14 minuuttia kestävän mallinnuksen tekemiseen. Harrastuksen keskiössä on lentosimulaatio, mutta tekemisen aikana historiallinen tapahtuma on alkanut kiinnostaa yhä enemmän.

– Julkaisemisen lähtökohtana on se, että faktat pitävät paikkansa, vaikka tietysti mukana on myös taiteellista vaikutelmaa, Lahtinen sanoo.

Lahtisen mielestä dramattisessa lento-onnettomuudessa olisi kaikki ainekset myös elokuvaan ja hän ihmetteleekin, miksi kukaan ei ole tarttunut aiheeseen.

