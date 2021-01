FC United jää Kakkoseen – Pietarsaarelaisseura kieltäytyi Palloliiton tarjouksesta ottaa IK Myranilta vapautunut naisten Ykkösen sarjapaikka

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaudella 2019 Keski-Pohjanmaalla pelattiin naisten jalkapalloliigaa. Ensi kaudella korkein sarjataso on Kakkonen, kun FC United päätti kieltäytyä Palloliiton tarjouksesta ottaa vastaan IK Myranilta joulun tienoilla vapautunut paikka naisten Ykkösessä.

Palloliitto tiedotti loppiaisen alla, että pietarsaarelaisten kieltäydyttyä espoolainen EBK ottaa paikan vastaan. Täydennysmenettelyssä FC United oli ykkössijalla, koska sillä oli Kakkosen lohkossa parempi pistekeskiarvo. Sekä FC United että EBK hävisivät syksyllä nousukarsinoissa. FC United taipui VJS:lle ja EBK Ilves/2:lle.

FC United perusteli ratkaisuaan joukkueen rakenteella. Seurajohto arvioi, ettei nuori joukkue ole vielä kypsä pelaamaan naisten Ykkösessä.

Kakkosessa jatkavan edustusjoukkueen valmennuksessa tapahtuu myös muutoksia, kun Keijo Paananen jäi sivuun. Tilalle tulee ghanalainen Walter Moore, 36, jonka kanssa seura on tehnyt 2+1-vuotisen sopimuksen. Moore on pietarsaarelaisille tuttu niin Jaron edustusjoukkueesta kuin seuran juniorivalmennuksestakin. Uuden pestin myötä Moore päättää pelaajauransa, viime kaudella hän pelasi Vitosessa IF Standardissa.

Ykkösen sarjapaikastaan luopunut IK Myran hakee sarjapaikkaa naisten Kakkoseen. Palloliitto tiedotti hakemuksen tulevan arvioitavaksi myöhemmin. Myranin kakkosjoukkueella on paikka naisten Kolmosessa.