Ajokeli muuttuu huonoksi lumisateen vuoksi, Etelä-Suomen lumi-infernosta ollaan silti vielä kaukana

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä kaikissa pohjalaismaakunnissa tiistaiaamusta alkaen.

Lumipyryalueen voimakkaat sateet ja tuulet leviävät päivän aikana lännestä maan etelä- ja länsiosaan. Runsainta lumisade on Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla: Etelä-Suomessa on jo uutisoitu lumi-infernosta, ja esimerkiksi Helsingin poliisi on pyytänyt autoilijoita harkitsemaan etätyöpäivän pitämistä tiistaina, jos vain mahdollista.

Lumipyryn takia poliisi pyytää autoilijoita harkitsemaan etätyöpäivän pitämistä huomenna, jos mahdollista. Ainakin työmatkaan on syytä varata riittävästi aikaa ja malttia. Myös vapaa-ajan autoilua on syytä välttää aamu- ja iltaruuhkan aikoihin. #poliisi #Helsinki #liikenne pic.twitter.com/qWYujekxyX — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) January 11, 2021

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen Merenkurkkuun ja kovan tuulen varoitukset Perämeren etelä- sekä pohjoisosiin.