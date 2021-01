Vaasan sairaanhoitopiirin alueella suositukset kasvomaskin käytöstä, etätyöstä ja kokoontumisrajoituksista jatkuvat. Viruksen leviäminen on ottanut vauhtia alueella hieman rauhallisemman loppuvuoden jälkeen.

Alueella suositellaan, ettei yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia järjestettäisi. Tätä suositusta jatketaan 14. helmikuuta saakka. Kokoontumisia tulee muutenkin välttää, turvavälejä noudattaa ja maskia käyttää. Etätyö- ja maskisuositus ovat voimassa 31. maaliskuuta asti.

Suuressa osassa Pohjanmaan uusista koronatapauksista tartunta on peräisin ulkomailta. Tartunnan lähteeksi on osoittautunut useita eri maita. Pohjanmaalla on todettu myös muuntunutta virustyyppiä.

Pohjanmaalla muistutetaan, että tehokkain tapa ehkäistä viruksen leviämistä on rajoittaa matkustusta riskimaista. Matkustuksen rajoittaminen edellyttää valtakunnallisia päätöksiä.

– Alueelliset rajoitukset ja suositukset ehkäisevät viruksen leviämistä paikallisesti, mutta epidemiaa ei voida pysäyttää, jos uusia virusta kantavia henkilöitä saapuu muista maista, sanoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Pohjanmaalla suositellaan, että lukiolaisten vanhojen tanssit siirrettään tanssittavaksi myöhemmin keväällä tai alkusyksynä. Lukiolaisten penkinpainajaiset voidaan järjestää helmikuussa, jos niissä noudatetaan voimassa olevia koronasuosituksia muun muassa turvaväleistä ja kasvomaskeista. Kunnat päättävät itse sekä vanhojen tanssien että penkinpainajaisten ajankohdan.

– Vanhojen tansseja suositellaan siirrettävän, että myös yleisöllä olisi mahdollisuus osallistua lukiolaisten tärkeään päivään. Penkinpainajaisia voi seurata laajalla alueella ulkona, jolloin voimassa olevien rajoitusten ja suositusten noudattaminen onnistuu, sanoo Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Pohjanmaan kunnista kiihtymisvaiheessa ovat Kaskinen, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Närpiö, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri. Leviämisvaiheessa ovat Korsnäs, Maalahti, Mustasaari ja Pietarsaari.