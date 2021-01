Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Printti pitää pintansa, digi kehittyy – Nyt on aika kääntää keskustelu media-alan tulevaisuuteen

Mediamurroksesta on puhuttu ja kirjoitettu vuosia. Media-ala on tottunut ja totuttanut muutkin ihmiset jatkuviin huonoihin uutisiin. Näin siitäkin huolimatta, että useimmat lehdet kehittävät aktiivisesti journalismia, julkaisutapoja ja bisnestään. Yhä harvempi muistelee kultaista 80-lukua, koska aika totisesti kultaa muistot. Tässäkin valossa KPK Yhtiöiden uutinen kajaanilaisen mediakonsernin ostamisesta on monelle iloinen yllätys.

Ostosreissu Kajaaniin ja Pohjois-Suomeen tuo kokkolalaisyritykseen tukun uusia lehtiä. Nykyisten kaupunki- ja paikallislehtien sekä maakuntalehti Keskipohjanmaan lisäksi mediaperheeseen tulee lehtien, painon ja jakelutoiminnan lisäksi ihmisiä ja liikevaihtoa. Kysymys on siis siitä, että KPK Yhtiöt ostaa Suomalaisen Lehtipaino -konsernin osake-enemmistön. Toimitusjohtaja Mikko Luoma perustelee Keskipohjanmaan jutussa tuoretta lehtikauppaa ja sen syitä. Hän puhuu kahden media-alan yrityksen toimintojen täydellisestä kohtaamisesta.

SLP:n kotipaikka on Kajaani, ja sen tunnetuin lehtituote on maakuntalehti Kainuun Sanomat. Yli 100-vuotias KPK Yhtiöt on yrityskaupan jälkeen Suomen toiseksi suurin paikallislehtijulkaisija, mikä ei ole ihan pieni asia. Järjestely vahvistaa uskoa siihen, että kaupallinen media menestyy myös suurten keskittymien ja isojen kaupunkien ulkopuolella. Nykymaailman mittapuulla melko pienestä mediayrityksestä tulee kaupan seurauksena ihan kohtuullisen kokoinen toimija. Noin 45 miljoonan liikevaihto, 420 työntekijää ja 26 lehteä lehtipainojen lisäksi ovat tunnuslukuja, joiden varassa on mahdollista menestyä.

KPK julkaisee tällä hetkellä maakuntalehti Keskipohjanmaan lisäksi neljää kaupunkilehteä ja seitsemää paikallislehteä, kolmen maakunnan alueella. Maaliskuusta lähtien uusia lehtiä ovat Kainuun Sanomien lisäksi paikallislehdet Sotkamo-lehti, Kuhmolainen, Ylä-Kainuu, Enontekiön Sanomat, Kittilälehti, Luoteis-Lappi, Meän Tornionlaakso, Sompio ja Inarilainen. Kaupunkilehtiä ovat Koti-Kajaani, Koillismaan Uutiset, Koti-Lappi ja Kotikulmilta. Maakuntiakin toiminta-alueella on viisi. Kartalla alue näyttää vähintäänkin komealta.

Konsernin uusienkin medioiden nimet kuvastavat lehtien sielunelämää. Paikalliset, läheiset, oman yhteisönsä kokoajat ovat saaneet nimiä, jotka kertovat olennaisen. On selvää, että Inarilainen ilmestyy Inarissa ja sen lähellä kertoen inarilaisille tärkeistä asioista. Paikallislehdet ilmestyvät printtinä ja diginä kehittäen tulevaisuuden julkaisutapoja. Tärkeintä on se, että asiakkaan näkökulmasta oikeat asiat toteutuvat. Lehti on tarpeellinen, sen sisältö houkuttelee, sen taitto helpottaa lukuelämystä, se painetaan hyvin ja jaetaan sopivaan aikaan. Tai että digitaalinen käyttöliittymä on kuluttajalla mieluinen. Mediabisnes voi olla muutakin kuin journalismia. Paikallislehti ja tapahtumatoiminta kuulostavat spontaanisti ajatellen sopivalta parivaljakolta.

Kyllästymiseen asti jauhetuista päinvastaisista käsityksistä huolimatta on syytä arvioida, että media-alalla on hyvä tulevaisuus. Miksi ei olisi? Se luonnollisesti edellyttää työtä ja kehittämistä. Erityisesti suomenkielinen media elää rakennekehitystä, jossa syntyy yhä suurempia yksiköitä ja yrityksiä. Suuri on kaunista, sillä synergioita tarvitaan, että on mahdollista toimia ja kehittyä. Se ei tarkoita tyhmää toimintaa, jossa paikallisuus tai paikallinen osaaminen unohdetaan.

Media-ala on jo kauan surrut printin kohtaloa ja ennustanut alalle loppua. Aika harvalla toimialalla on niin paljon palstatilaa markkinoida omia vaikeuksiaan kuin media-alalla. Nyt on aika kääntää keskustelu uudelle tasolle, sillä ihmisten informaation nälkä on loputon ja mediaa kulutetaan enemmän kuin koskaan. Tarjontaakin on valtavasti. Laadukkaan journalismin ja teknisin keinoin on pystyttävä kohtaamaan nykyisten asiakkaiden tarpeet ja löytämään uusia kohderyhmiä. Edelleen printti pitää pintansa ja digitaalinen julkaiseminen kehittyy vauhdilla.