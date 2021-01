Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 19.1. kokouksessaan, että koronaepidemia on palautunut alueella leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Tartuntamäärät ovat säilyneet kuluneella viikolla laskusuunnassa ja tilanne on suuressa osassa maakuntaa rauhallinen. Ainoastaan Oulun kaupungin alueella leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vielä ilmaantuvuusluvun osalta.

Nyt todetut tartunnat ovat lähtöisin pääasiassa perhepiiristä ja kaveriporukoiden tapaamisista, jonkin verran on ollut myös työpaikoilta saatuja tartuntoja. Tartunnat on pystytty pääasiassa jäljittämään ja tartuntaketjut on saatu hallintaan.

Alueelle aikaisemmin annetut suositukset ovat voimassa 1.helmikuuta saakka. Muutoksena suosituksiin koordinaatioryhmä linjasi, että ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava opetus voidaan järjestää lähiopetuksena, vaikka toinen aste ja korkeakoulut muutoin jatkavatkin etäopetuksessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan kiitos myönteisestä kehityssuunnasta kuuluu alueen ihmisille.

– Suositukset ovat selvästi purreet ja niitä on noudatettu meidän alueella hyvin. Vielä ei päästä suosituksia purkamaan, mutta tilannetta seurataan tiiviisti, hän sanoo.

Suositusten voimassaoloa arvioitaessa on huomioitu paitsi maakunnan kehitys, myös epidemian valtakunnallinen tilanne. Muuntovirusta ei ole Pohjois-Pohjanmaalla tähän mennessä tavattu, mutta nykyisillä suosituksilla varaudutaan myös sen uhkaan.