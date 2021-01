Opettajan työ on kutsumushommaa. Koskaan minulle ei ole kukaan sanonut toimivansa opettajana, koska se on helppoa. Me lasten kanssa työskentelevät pyrimme kohtaamaan jokaisen lapsen yksilönä joka päivä, kuuntelemaan kuulumiset, lohduttamaan murheissa, selvittämään riidat ja keskustelemaan asioista jotka painavat mieltä. Toki myös sen lisäksi toteuttamaan opetussuunnitelmaa ja toimimaan moniammatillisesti lasten edun mukaisesti. Työ vie mehut, mutta on raskaudestaan huolimatta useimmille rakasta.

Työ on vastuullista. Meillä on päivittäin käsissämme vanhempiensa kalleimmat aarteet. Pyrimme luomaan lapsille turvallisen ja kannustavan ympäristön. Vain sellaisessa oppiminen on mahdollista. Tuttu aikuinen edustaa lapselle turvallisuutta. Kun joskus joutuu olemaan pois, on töihin palatessa vastaanotto yleensä riemullinen. Vaikka paikalla on ollut hyvä sijainen, on lapsen turvallisuus heilahtanut. He juoksevat halaamaan, selostamaan tapahtumia, ja muistuttavat opettajaa ottamaan vitamiininsa ja pysymään terveenä. Se on lapsen tapa kertoa, että selvisimme, muttei ollut kovin kivaa.

Lomautuspäätös on todella raju ja väärä. Lapsia osallistavassa yhteiskunnassa tulisi lapsen ääni tulla kuuluviin etenkin heitä koskevassa päätöksenteossa. Nykyaikana olisi ollut helppoa tehdä kysely lapsille siitä, miten opettajan kahden viikon poissaolo ja kahden viikon kahden luokan yhtäaikainen hoito vaikuttaisi heidän koulunkäyntiinsä. Lasten kanssa päiväni viettävänä tiedän vastauksen. Se on lapselle hullu ajatuskin. Lasten aikakäsitys on erilainen kuin aikuisten. Jos aikuisella on huono päivä, aikuinen tietää sen kuitenkin ajallaan loppuvan. Lapsi elää hetkessä ja kaoottinen ja sekava päivä jättää ihan erilaisen jäljen, saati viikko tai kuukausi.

Meillä koulun aikuisilla on velvollisuus antaa tukemme ja apumme lapsille. Kuinka lomautusten jaloissa käy niiden, joiden on vaikea ponnistaa kotoa kouluun turvallisessakin kouluilmapiirissä? Entä niiden, jotka tarvitsevan aikuisen vahvaa motivointia ja tukea oppimiseen? Usea tarvitsee myös päivittäin lempeää ohjausta itsesäätelyyn, jotta vältytään riidoilta ja vahingoilta. Jokainen ymmärtää, että 40-50 lasta ja yksi aikuinen. Minkäänlaista tukea on mahdoton noissa puitteissa järjestää. Homma tulee olemaan puhdasta selviytymistä ja tuskin ihan tyylipuhdasta sitäkään.

Nyt ovat aikuiset laittaneet hintalapun lasten turvalliselle koulunkäynnille. Kun nyt suoraan sanon aikuisena aikuisille, niin saisitte hävetä. Venymiseen on koulun väki tottunut ja uskon, että kaikissa tilanteissa jokainen lasten kanssa työskentelevä tekee parhaansa. Ihan aina ei sekään vaan voi riittää.

Anne Tuukkanen

luokanopettaja, erityisopettaja