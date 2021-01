Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Mäntyniemessä suu mutrulla – presidentin ja pääministerin välillä vallitsee selvä jännite

Maailmalla ja Suomella siinä joukon jatkona on vielä hiukan kesken koronapandemian kukistaminen. Niin merkittävä ei tämä tauti kuitenkaan ole, etteikö tasavallalla olisi varaa kehitellä perustuslaillisia minikriisejä.

Kriisi on tietysti aivan liian voimakas sana kuvaamaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin välillä vallitsevaa jännitettä. Se nousi esille maanantaina, kun pohjoiskorealaista tasoa olevaa suosiota nauttiva presidentti tuli yllätetyksi housut kintuissa pääministerin tviittauksella.

Russian opposition politician @Navalny must be released without delay. Also others arrested at his arrival should be freed. Russia should investigate Navalny’s poisoning, protect rights of opposition which belongs to any democracy.