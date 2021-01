Lähimatkailu on nostanut suosiotaan poikkeusaikana – "Alueellamme on tällä hetkellä enemmän kysyntää matkailupalveluista kuin on tarjontaa"



1 Rödsön Poro-Pirtin yrittäjä Sofia Thodén sekä Kokkolan Matkailun toimitusjohtaja Teea Pietilä toteavat, että eläimet ovat hyvä vetonaula kaiken ikäisille matkailijoille. Sini Sulkakoski Previous Next

Matkailun talvilomasesonki näyttää viime vuosiin verrattuna varsin maltilliselta. Kuitenkaan talvilomasuunnitelmia ei tarvitse täysin unohtaa.