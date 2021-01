Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Uutisten viikolla opetetaan median käyttöä – On tärkeätä, että lasten ja nuorten ääni kuuluu

Sanoma- ja kaupunkilehdet eri puolilla Suomea osallistuvat aktiivisesti Uutisten viikkoon. Viikko näkyy lehtien sisällöissä, ja lehdet ovat myös koulujen käytössä. Keskipohjanmaan näköislehti on avoinna kaikille koko kouluviikon. KPK Yhtiöiden mediat ovat tehneet lasten lehden tätä teemaviikkoa varten. Keskipohjanmaan osana se ilmestyy tänään maanantaina. Uutisten viikkoa kutsuttiin aiemmin Sanomalehtien viikoksi.

Vuoden 2021 Uutisten viikko haastaa torjumaan väärän tiedon leviämistä ja ottamaan selvää, mikä on totta. Mediaväki toivoo, että viikon aikana keskustellaan luotettavan tiedon ja vastuullisen journalismin merkityksestä. Uutismedian liitto on tehnyt kouluille materiaalia, jonka avulla aihepiiriä voi harjoitella. Se auttaa kouluja ja opettajia valmistelemaan oppitunteja ja edistämään mediakasvatusta.

Entinen Sanomalehtien liitto, nykyinen Uutismedian liitto, on tehnyt mediakasvatustyötä noin 60 vuotta. Liiton mukaan tämä on kolmanneksi pisimpään koko maailmassa. Toiminta alkoi alun perin historianopettajille suunnatusta kurssista, mutta se on laajentunut nyt monenlaiseen yhteistyöhön. Viime vuosina mediakasvatuksen merkitys on entisestään korostunut, kun journalistisin periaattein toimitetun median lisäksi on lukemattomia sosiaalisen median kanavia. Nyt puhutaan myös valemediasta.

Nykyaikaisen koulun tehtävänä on opettaa lapsia erottamaan faktat ja väärät tiedot ja lähteet toisistaan. Esimerkiksi koronapandemian aikana on todettu, miten monista asioista luulot ja terveydenhoidon asiantuntijoilta tulevat tiedot menevät sekaisin. Lasten ja nuorten toimintaan vaikuttaa luonnollisesti koulun lisäksi vanhempien ja lähiaikuisten esimerkki. Luetaanko kotona uutisia ja seurataan uutistapahtumia sekä miten niistä keskustellaan.

Keskipohjanmaan toiminta-alueella koulut ovat olleet jo kauan hyvin aktiivisia Sanomalehtiviikon, nykyisen Uutisten viikon, toiminnassa. Keskipohjanmaa on tehnyt kouluja varten "tyhjiä lehtiä", joihin lapset saavat suunnitella oman lehtensä. Olemme myös kertoneet omasta toiminnastamme ja tehneet juttuja teemaviikkoa ajatellen. Näin toimitaan tänäkin vuonna.

Uutisten viikolla Keskipohjanmaa kannustaa lapsia ja nuoria kirjoittamaan mielipidekirjoituksia. Koko teemaviikon yhtenä ideana on saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin. Miltä maailma ja elämä näyttävät pienten ihmisten silmin? Millaista maailmaa nuoret tavoittelevat?

Mielipidekirjoituksia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen mielipide@kpk.fi. Kirjoittakaa mieluiten omalla nimellä. Joka tapauksessa toimituksella on oltava kirjoittajan yhteystiedot.

Tällä viikolla muistutamme myös aikuisia siitä, millä tavalla esimerkiksi digijuttuja kommentoidaan. Pääohjeena on, että kommentoidaan asiallisesti ja kunnioittaen muita ihmisiä ja mielipiteitä.