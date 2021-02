Näin korona-aika vaikutti rikostilastoihin Pohjanmaalla: väkivaltarikokset siirtyivät koteihin ja petosrikollisuus lisääntyi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koronavuosi näkyy Pohjanmaan poliisin vuoden 2020 tilastoissa.

– Rikolliset seuraavat ihmisten perässä ja rikokset tapahtuvat siellä, missä ihmiset ovat, tekevät töitä tai elävät, sanoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival.

Valtakunnallisesti rikosten määrä lisääntyi yli 20 prosentilla, mutta Pohjanmaalla tilanne on ollut parempi.

Pohjanmaalla rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon vajaa 2 000, eli kasvua edelliseen vuoteen on lähes kymmenen prosenttia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna muutos ei poikkea normaalista vuosivaihtelusta. Lukemassa ei ole mukana liikennerikoksia.

– Vajaa kaksi kolmasosaa noususta tulee kiristys-, petos- ja huumausainerikoksista, kertoo rikosylikomisario Thomas Skur.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyvät ilmoitukset näkyvät kiristysrikostilastoissa. Petosrikollisuudessa tapahtui selvää nousua viime vuonna.

– Yksi selittävä tekijä voi olla se, että ihmiset tekivät paljon etätöitä ja viettivät enemmän aikaa netissä, sanoo Skur.

Silkkitie-jutusta tulleet useat sadat huumausainerikosilmoitukset kirjattiin viime vuoden alussa. Turvalliseksi mainostettu huumekaupan nettiareena Silkkitie paljasti Tullille tuhansia huumeiden ostajia ja johti massiiviseen rikostutkintaan.

Murtoja tehtiin huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2019.

– Monta kertaa tilaisuus tekee varkaan ja näitä tilaisuuksia ei tainnut olla niin paljon viime vuonna, pohtii Skur.

Ihmiset olivat kotona ja mökillä tavallista enemmän. Matkustamista rajoitettiin ja töitä tehtiin kotona.

– Epätietoisuus siitä, missä on tyhjillään oleva kohde, johon voi turvallisesti tehdä keikan, on todennäköisesti vaikuttanut varkaiden käytökseen, sanoo Skur.

Väkivaltarikoksissa ei tapahtunut suurta muutosta. Yksittäisiä väkivaltarikostyyppejä tarkasteltaessa on kuitenkin näkyvissä selviä muutoksia.

Pahoinpitelyrikokset yleisellä paikalla laskivat vajaalla kahdellakymmenellä prosentilla, mikä oli odotettavissakin, kun ravintolat oli kiinni eikä yleisötilaisuuksia voitu järjestää samassa mittakaavassa kuin aikaisempina vuosina.

Väkivaltarikokset siirtyivät koteihin ja varsinkin törkeissä pahoinpitelyissä ja henkirikoksissa on tapahtunut merkittävää nousua.

– Henkirikokset ja niiden yritykset sekä törkeät pahoinpitelyt huolestuttavat. Tyypillinen henkirikos on Suomessa yleensä tapahtunut yksityisessä asunnossa. Ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotona on tämä ikävä suomalainen ilmiö korostunut, sanoo Skur.

Tyypillinen henkirikos on yleensä tapahtunut tutun kaveripiirin keskuudessa ja siihen liittyy päihteitä.

Viimeisen vuoden aikana on kuitenkin ollut merkkejä siitä, että perheen sisälläkin on tapahtunut normaalia enemmän väkivaltarikoksia. Tarkempien johtopäätösten tekeminen edellyttää jokaisen yksittäisen rikoksen tarkempaa analyysia.

Huumausainerikokset ovat rikoslaji, joka poikkeaa muista rikoslajeista siinä mielessä, että siinä on ollut selvää nousua vuodesta toiseen.

Huumausainerikokset tuplaantuvat nykyisellä tahdilla kymmenessä vuodessa, eikä vuosi 2020 muodosta poikkeusta.

Silkkitie-huumausainevyyhdin ilmoituksia kirjattiin Pohjanmaallakin alkuvuodesta useita satoja, mutta ilman niitäkin olisi huumausainerikokset lisääntyneet viime vuonna.

– Törkeissä huumausainerikoksissa ei tapahtunut muutosta viime vuonna, mutta törkeiden juttujen tutkinta on aikaa vievää, kertoo rikoskomisario Olli-Pekka Punkari.

Hälytystehtävätilastot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tilastoihin, koska hälytystehtäväjärjestelmä on vaihtunut hätäkeskuksessa.

– Poliisi hoiti selvästi enemmän kotihälytystehtäviä kuin aikaisempina vuosina. Ravintoloissa oli covid-19 -rajoitusten takia luonnollisesti hiljaisempaa. Kotihälytystehtävät ovat haastavia, varsinkin jos niihin liittyy perheväkivaltaa ja lapsia on läsnä, kertoo ylikomisario Vesa Ojanperä.

Liikennerikokset lisääntyivät 14 prosentilla. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät jopa neljänneksen edellisestä vuodesta. Rattijuopumusten määrä pysyi edellisten vuosien tasolla.

– Pandemian takia jouduttiin vähentämään massapuhallutusten määrä reilusti, mutta tämä ei silti vaikuttanut kiinnijääneiden rattijuoppojen määrään, kertoo ylikomisario Janne Kangas.

Huolestuttava ilmiö liikenteessä viime vuonna oli erilainen kaahailu pääteillä ja taajamissa, mikä näkyy selvänä nousuna törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamisissa.

Lupahallinnossa asioi viime vuonna selvästi vähemmän asiakkaita kuin edellisenä vuotena ja lupia haettiin yhteensä melkein puolet vähemmän. Passeja haettiin Pohjanmaalla reilu 31 000 kappaleella vähemmän matkustusrajoitusten vuoksi. Ainostaan aseluvat pysyivät edellisien vuosien tasolla.

– Kansalaiset matkustivat paljon vähemmän ulkomaille viime vuonna ja tämä näkyy tietenkin myönnettyjen passien määrissä, sanoo apulaispoliisipäällikkö Ilkka Hylkilä.

Tämä vaikuttaa myös henkilökortteihin, koska ihmiset hakevat usein molempia samanaikaisesti.

– Vuosi 2019 oli poikkeuksellinen siinä mielessä, että passeja ja henkilökortteja haettiin ennätyksellisen paljon, joten vuosi 2020 oli sinä mielessä normaalimpi vuosi, lisää Hylkilä.

Pohjanmaan poliisilaitoksessa oli työntekijöitä viime vuonna henkilötyövuosissa mitattuna 626,9, eli kahdeksan enemmän kuin edellisenä vuonna. Poliisien henkilötyövuosiksi kirjattiin 474,6. Poliisien määrä on lisääntynyt yhdeksällä parissa vuodessa.

– Vaikka henkilövuosien lisäys ei iso ollutkaan, se on positiivista. Poliisin eri tehtäväalueilla kyllä työtä riittää. Myös vuodelle 2021 on saatu pieni rahoituksen lisäys. Tyytyväisiä olemme siihen, että Pohjanmaan poliisilaitos on yksi viidestä poliisilaitoksesta, joille myönnettiin niin sanottua HARVA -rahoitusta, sanoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival.

HARVA -rahoituksella on tarkoitus varmistaa harvaan asuttujen alueiden poliisipalveluiden saanti.

Pohjanmaan poliisilaitos sai HARVA -rahoitusta kuudelle henkilötyövuodelle, joista 4 on suunnattu Kaustisten poliisiaseman alueelle ja 2 käytetään niin sanotun KOPPI -partion toimintaan Eteläpohjanmaan alueella.

KOPPI -partion tehtävänä on kuljettaa kiinniotettuja, pidätettyjä ja vangittuja poliisivankilaan Seinäjoelle tai esimerkiksi oikeudenkäynteihin niin, että hälytyspartiot voivat pysyä toiminta-alueellaan.