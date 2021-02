On se kumma, että kiusaaminen vaan jatkuu kouluissa, vaikka on Kiva-koulu sun muita vastaavia kiusaamisen estämiseksi kehiteltyjä yrityksiä. Ehdotan seuraavaa, josko jotain tapahtuisi.

Kutsuttakoon erikseen jokaisen luokan vanhemmat kokoon. Tiedän (arvaan) että se osoittautuu kaikkein vaikeimmaksi koko tapahtumassa. Kautta aikain on pidetty vanhempain kokouksia (-iltoja) ja osa vanhemmista ei koskaan tule niihin kokouksiin. Ja usein juuri niitten oppilaitten vanhemmat eivät tule, joita eniten sinne toivoisi tulevan. Ensimmäiseksi olisikin keksittävä se konsti, millä ne kyseiset vanhemmat sinne saataisiin. Se loppuhan sujuisikin sitten tosiasioita esiin tuoden ja keskustellen.

Tavoitehan olisi, että vanhemmat kotona ottaisivat kiusaamisen esille ja koululaisensa kanssa puhuisivat ja kyselisivät, mitä sanottavaa oppilaalla on omiin tai muitten kiusaamiskokemisiin. Miten on suhtautunut, onko osallistunut? Jos kiusannut, miksi? Onko kiristetty mukaan? Vai pelosta, että itse tulee kiusatuksi, ellei ole mukana? Miltä on tuntunut? Onko kyennyt ajattelemaan, entä jos itse olisi se kiusauksen kohde, miltä hänestä tuntunee?

Kodin elämäntavat tietenkin ovat ratkaisevat, mitä tässä voi saavuttaa. Koti saattaa olla tavoiltaan sellainen, että lyhyesti sanottuna on oikeastaan ihme, ettei sieltä ole otettu lapsia huostaan. Ne vanhemmathan eivät ole vastuuntuntevia aikuisia. Mitä heille tehdä? Hyvän kodin määritelmähän ei ole perheen tulotaso, se tiedetään. Köyhyys ei tee ketään huonoksi. Millaisen mallin vanhemmat antavat lapsilleen ihmisinä, siitä se kaikki roikkuu. Pistän tähän hienon sanan; sydämensivistys on se, joka määrittelee ihmisen tason. No, mitäkö se sitten on? Semmonen ihminen ei koskaan tee toisille sellaista pahaa, mitä ei haluaisi itselleenkään tehtävän. Kukako ja miten saataisiin hoidettua jokaiselle lapselle hyvät vanhemmat?

Jospa koulussa päästäisiin siihen, että siellä esitettäisiin (näyteltäisiin) tilanteita tavallisista kiusaamistapahtumista. Niitä käytäisiin läpi ja mietittäisiin, miltähän siitä kiusatusta tuntui, entä kiusaajasta (varsinkin kun hän olisi esimerkiksi itse kiusatun roolissa). Se olisi osa sitä kaivattua tunnetaito-opetusta. Varmuuden vuoksi olisi hyvä vääntää rautalangasta, mikä kaikki on kiusaamista, ettei väitetä leikiksi.

Ja vaikka mitä aloitettaisiin tekemään tänään asian auttamiseksi, muutama sukupolvihan siihen kuluu ennenkuin se on mennyt perille. Valitettavasti!

Maire-Liisa Salmela

Ylivieska