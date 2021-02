Aluehallintovirasto linjasi: Yleisötapahtumat pysyvät jäissä Keski-Pohjanmaalla maaliskuun alkuun asti

Yleisötilaisuuksiin ei ole vieläkään asiaa Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti perjantaina yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä.

Kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella. Kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Keski-Pohjanmaalla. Päätös on voimassa 9.2.–1.3.2021.

Keski-Pohjanmaalla ollaan edelleen epidemian perustasolla. Vaasan sairaanhoitopiiri totesi viikko sitten siirtyneensä epidemian leviämisvaiheeseen.