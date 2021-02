Kaisa Hahdon kolumni: Nuoria on helppo syyttää koronakurittomuudesta, mutta silloin kannattaisi muistaa oma nuoruus

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kolmevuotias lapseni tapasi Keski-Pohjanmaalla asuvia isovanhempiaan viimeksi kesällä. Silloinkaan emme uskaltaneet majoittua saman katon alle. Onneksi sattuivat helteiset päivät, joten oli helppo tavata ulkona.

En keksi kovin paljon suurempia korona-ajan uhrauksia.

Mitä tuohon verrattuna on se, ettei joku pääse baariin tai matkoille?

Voi sekin jotain kuitenkin olla, kun oikein oivaltaa. Nuorten kokoontumisista on tunnetusti lähtenyt tartuntaketjuja liikkeelle. Pitää tietysti tehdä aina uudelleen selväksi, ettei kukaan saa nyt ryhmissä juhlia. Erityiselle patistamisellekin voi olla tarvetta, vaikka suurin osa nuorista varmasti toimii kuten pitääkin.

Nuoria kohtaan on kuitenkin myös helppo tuntea sympatiaa. Monille meistä taitaa riittää, kun muistelee omaa nuoruuttaan. Itse kävin parikymppisenä lähes joka viikonloppu baarissa: Vieskassa ja Matkailijassa, mitä niitä hittipaikkoja tuolloin olikaan. Niihin mentiin, oli esiintyjänä Kaija Kärkinen ja Ile Kallio (muistoissani he olivat erityisen usein) tai Pandora. Esiintyjät eivät yleensä kiinnnostaneet, oli vain pakko päästä ihmisten ilmoille.

Keski-ikäisenä nuo tuntuvat melkein hätkähdyttäviltä muistoilta. Enhän ollut mikään bailueläinkään. Ei muita nuoria muualla kuitenkaan tavannut.

Nykyisin nuoret tuskin normaalioloissakaan lähtisivät Kaija Kärkistä ravintolaan kuuntelemaan, mutta pakottava tarve toisten seuraan lienee muuttumaton.

Myös perspektiivi on omanlaisensa. Itse muistan, miten parin kuukauden parisuhteet tuntuivat puolen elämän mittaisilta. Pidin sosiaalisen elämäni kannalta pienenä maailmanloppuna sitäkin, että pääsin ripille juhannuksena. Sen vuoksi jäivät sen vuoden Kalajoen juhannusjuhlat välistä. Nuoren ihmisen näkymässä täytyy olla valtavan vaikeaa se, että vuosi on jo pitänyt kykkiä kotona eikä loppua näy. Elämä laitetaan paljolti tauolle.

Ei ole helppoa keski-ikäisilläkään. Omassa korona-arjessani on toteutunut juuri se, mitä hoitovapaalta palatessani pelkäsin. Lapsi on tiuhaan flunssatoipilaana pienessä asunnossa, jossa teen etätöitä. Keskittymistä vaativien hommien tekeminen siten että jatkuvasti keskeytetään on ainakin minulle sekoamisluonteista puuhaa. Suuri kunnioitus heille, jotka kevään sulun aikana hoitivat kotona työnsä ja monenikäiset lapsensa.

Kaikesta huolimatta pidän ensin mainittua uhrausta inhimillisesti suurimpana. Kun kaikilla on kuitenkin aika rankkaa, niin vähän auttaa, jos toisten tilanteita kohtaan tuntee empatiaa.