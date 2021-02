Politiikan kevätkausi lämpenee EU:n elvytysohjelmalla – Tästä satojen miljardien eurojen paketissa on kyse



Eduskunta käy keskiviikkona lähetekeskustelun Euroopan unionin omia varoja koskevasta hallituksen esityksestä. Omien varojen järjestelmä ei kuulosta erityisen räjähdysherkältä aiheelta, mutta sitä se on, sillä kyse on 750 miljardin euron koronaelvytyspaketista, jossa Suomi on EU:n jäsenenä mukana.