Soiten vanhusneuvoston puheenjohtajan mielipidekirjoitus: "Soiten rokotustiedotteissa ovat puurot ja vellit menneet sekaisin"

Oli mukava lukea Mauri Lahden mielipidekirjoitus Keskipohjanmaa-lehdestä (3.2.). Haluan vielä vähän ottaa lisää kantaa asiaan.

Maakunnassamme on erilaiset yhteiset asiat käsitelty yleensä kunnittain. Nyt Soiten rokotustiedotteissa ovat puurot ja vellit menneet sekaisin. Mainitaan joitakin kuntia nimeltä, mutta Tunkkari ei ole kunta. Tunkkariin on yhdistetty terveyskeskus Vetelissä ja Pajalan perhekeskus Kaustisella. Muille kuin kaustislaisille Pajala on outo nimi eikä ole edes mainittu, että se on Kaustisella. Pajalantie voi olla missä vain kunnassa. Miksi ei ole rokotuspaikaksi nimetty Veteliä ja Kaustista?

Koska olemme tottuneet tähän kuntakohtaiseen asioiden hoitoon, niin äkkiä tiedotteet lukemalla tulee käsitys, että halsualaisia ja lestijärveläisiä ei rokoteta lainkaan. Olisi ollut luontevaa mainita nämä kunnat nimeltä ja ilmoittaa rokotuspaikaksi vaikkapa Veteli ja Toholampi.

Tiedotteissa pyydetään läheisiä huolehtimaan iäkkäiden rokoteajoista. Jos Halsuallakin olisi rokotuspaikka, olisi meillä toiminut normaali naapuriapu perinteisesti ja kuljetettu vanhuksia esim. Halsuan terveysasemalle. Veteliin lähtö ei ole niin itsestään selvää, sillä ajettavaa tulee suurelle osalle halsualaisia noin 100 kilometriä, aivan niin kuin Lestijärveltäkin, jos rokotuspaikka on Toholampi. Mikäli rokotuspaikat pysyvät nyt ilmoitettuina, uskon osan halsualaisista ja lestiläisistä vanhuksista jäävän ilman rokotusta.

Kalevi Lindfors

Soiten vanhusneuvoston puheenjohtaja