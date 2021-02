Etäopetukseen siirtyneellä Jokirannan koululla yhteensä 7 koronavirustartuntaa: Uusia tartuntoja myös Kalajoella, Kokkolassa ja Pietarsaaressa

Etäopetukseen siirtyneellä Jokirannan koululla Ylivieskassa on todettu tähän mennessä yhteensä 7 koronavirustartuntaa.

Koulu siirtyi varotoimenpiteenä etäopetukseen torstaista lähtien. Päätös tehtiin tartuntatautiviranomaisen päätöksellä, ja pyrkimyksenä on estää tartuntojen leviäminen.

Päätöksen taustalla on Jokirannalla tietoon tulleet kolme tartuntatapausta jotka ovat tulleet jo tiedossa olevien tartuntaketjujen ulkopuolelle.

Ylivieskassa ei torstaina puoleen päivään mennessä ilmennyt uusia koronavirustartuntoja. Tartuntojen määrä koko epidemian ajalta on yhteensä 73, ja viimeksi tartunta todettiin keskiviikkona iltapäivällä.

THL:n julkaiseman koronakartan tietojen perusteella Kalajoella on nyt 23 tartuntaa, mikä on neljä enemmän kuin keskiviikkona. Kalajoen kaupunki tiedotti keskiviikkona tartunnoista, jotka ovat peräisin Ruotsin akkutyömaalta.

Soite ei ole vielä tiedottanut torstain koronatilanteesta.

Sairaanhoitopiirien ilmoittamat tiedot päivittyvät THL:n koronakartan perusteella viiveellä, mutta sen mukaan Kokkolaan on tullut eilisen jälkeen yksi uusi tartunta, samoin Pietarsaareen.

THL kertoo, että Uusien covid-19-tautitapausten määrä on Suomessa samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla. Epidemian hillinnässä on monella paikkakunnalla onnistuttu hyvin. Silti koronavirusta esiintyy väestössä joka puolella maata, ja useiden sairaanhoitopiirien alueella on todettu runsaasti uusia tartuntoja.

Toistaiseksi ei ole selvää näyttöä siitä, että virusmuunnokset olisivat alkaneet kotoperäisesti levitä väestöön, mutta tämä riski on huomattava. Toisaalta sairaalahoidon tarve on laskenut jo useiden viikkojen ajan.

Uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin valtakunnallisesti selvitettyä yli 60 %:ssa tapauksista. Tapauksia todetaan eniten työikäisillä, tällä hetkellä varsinkin nuorilla aikuisilla. Lähes neljäsosa kaikista tapauksista todettiin 20–29-vuotiailla.