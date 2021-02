Kokkolan kaupunki perii Tiikereiltä yli 25 000 euron saatavia – Seuran toiminnanjohtaja Jussi Jokinen ihmettelee protestilistalle joutumista, koska kaupungin kanssa on laadittu lyhennysjärjestelyt rästien maksamisesta



Lentopallon Mestaruusliigaa pelataan tällä hetkellä tyhjille katsomoille. Ottelutapahtumista tulee kuluja mutta ei tuloja, joten se ei ainakaan helpota Kokkolan Tiikereiden taloustilannetta. Toiminnanjohtaja Jussi Jokisen mukaan Tiikereiltä on jäänyt saamatta runkosarjan osalta noin 60 000 euron tulot.

Lentopalloseura Kokkolan Tiikerit Ry on päätynyt protestilistalle. Velkojana on Kokkolan kaupunki, ja tarkka summa on 25 076 euroa.