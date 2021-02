Keskipohjanmaa esittää Guardia Nuevan Suuren viihdekonsertin, jossa loistavat keskipohjalaistähdet – Snellman-salissa nauhoitettu konsertti on myös osa Kokkola400-juhlatapahtumia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sopraano Maria Autio kuvaa osuuttaan Guardia Nuevan Kokkolan kaupungin 400-vuotisjuhlakonsertissa monen eri tekijän summana. Voi kaikin tavoin ymmärtää ja jakaa laulajattaren kaipuun elävän yleisön eteen.

Aution valmistautuminen konserttiin oli paljon muutakin kuin vain kapellimestari Raimo Vertaisen valitsemien kappaleiden harjoittelu. Samalla Aution listaus kertoo, kuinka paljon osaamista Kokkolasta löytyy. Asuihin sopivat korut saatiin lainaan Hanna Niemeltä, kampaus ja täsmämeikkaus kovaan kameravalaistukseen olivat Olivia Myllylän käsialaa, puvut kierrätystä alueen esiintyjiltä ja valokuvaus Guardia Nuevan hovikuvaajan Anne Yrjänän takuutyötä.

Ja ne teokset.

– Kun Raimo (Vertainen) kertoi minulle valitsemansa kappaleet, tuumasin, ettei näiden pitänytkään tulla kenellekään muulle kuin minulle, myhäilee Maria Autio.

Hän sanoo, että neljä kappaletta esittelevät kaikki laulajan puolet.

– Konsertissa laulaa neljä eri artisti-Mariaa, hän kuvaa

Ensimmäinen teoksista on Pulleat purjeet. Rexin suosittuun kappaleeseen on Juha Kotila tehnyt laulajaa lainaten "ihanan sovituksen". Maria Autio muistuttaa, että yksi Guardia Nuevan tavaramerkeistä on ilmiömäinen taito taipua eri tunnelmiin. Alkuperäisversiota aina kunnioittaen orkesterin taiteellinen johtaja Raimo Vertainen tilaa persoonallisia, kokoonpanolle sopivia sovituksia. Tämä antaa Guardia Nuevalle oman leiman.

Kerrankin-kappale (For once in my life) saa puolestaan kiitosta loistavasta suomennoksesta, josta vastaa Mikko Koivusalo. Sambahtavasta sovituksesta vastaa parivaljakko Jussi Lampela-Kari Veisterä.

Entäs tämä Oi Josef, Josef?

– Sen Raimo on poiminut minun konsertistani vuodelta 2014. Sain apurahan Wanhankaupungin valossa -konserttia varten.

Konsertti kuultiin Villa Pormestarissa, Pormestarinkatu kympissä, jossa soi 30-luvun musiikki.

Ja sitten se kruunu; Astor Piazzollan Yo soy Maria, johon Maria Autiolle on tehnyt sovituksen itse Raimo Vertainen.

Nyt puhutaan tulkinnasta ja vakavoidutaan. Autio sanoo, että laulu ei ole pelkkää taitavaa tekniikkaa, vaan tarina pitää osata myös kertoa. Hän kokee, että on tässä iässä valmis välittämään Horacio Ferrerin sanat.

– Maria kuvaa vahvasti feminiistä paikan löytymistä, siinä on tarttumapintaa minullekin.

Kun teosta harjoiteltiin yhdessä, Raimo Vertainen opasti laulajaa koventamaan espanjankieltä.

– Sehän on erilaista Argentiinassa kuin Espanjassa. Lauloin liian pehmeästi, Raimon sanoin piti koventaa konsonantteja.

Apu löytyi yllättävän läheltä. Maria Aution serkun tytär Jenny Saari oli opiskellut vuoden Argentiinassa ja auttoi laulajaa oikeassa ääntämisessä.

Maria Autio ja Raimo Vertainen ovat tunteneet toisensa siitä saakka kun Autio aloitti klassisen laulun opinnot. Aution kämppis sattui olemaan harmonikansoittaja Saila Korhonen. Kun Korhonen esiintyi Talviharmonikan Nuoret virtuoosit -konsertissa, nousi lavalle myös kämppäkaveri.

– Esitimme norjalaisia sävelmiä harmonikalle ja sopraanolle. Piazzollan Oblivionissa taisi viulukin olla mukana.

Vertainen on pyytänyt Maria Autiota ennenkin Guardia Nuevan solistiksi. Tuolloin laulajatar joutui vastaamaan kieltävästi.

– Minulla oli silloin Kokkolan Lauluveikkojen ja Naislaulajien yhteinen adventtikonsertti, josta juoksin laulamaan Kiss Me Kate -musikaalin lauantai-illan esitykseen. Konsertti olisi mennyt päällekkäin näiden esitysten kanssa.

Tällä hetkellä Autiolla ei ole omaa kuoroa johdettavana, mutta hän sijaistaa kevään loppuun I.S.K.U:n johtajaa Pauliina Rintalaa, joka on äitiyslomalla.

Autio on kouluttanut itseään mm. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston Inspiration Course in Global Choir Leadership-kurssilla. Merzi Rajalan suosittu kuoronjohdon kurssi on englanniksi, ja sinne on kovaa tunkua.

Raimo Vertaiselle Kokkolan Talviharmonikka on ollut aivan yhtä kovaa työtä kuin normaalina festivaalitalvena. Korona on mm. peruuttanut artistivierailuja ja sitä myöten ohjelmaa on pitänyt kirjoittaa uusiksi.

Mutta Vertainen jaksaa hymyillä, vaikka viimeisiään vetelevä puhelin, jolla pitäisi kuvata videota myös ulkona, hyytyy pakkasessa ja eikä tietokone enää millään jaksaisi näitä juhlia.

– Kun tämä festivaali on ohi, uusin ensimmäiseksi kaikki laitteeni!

Vertainen on pyytänyt suureen viihdekonserttiin vain paikallisia artisteja, ja sepä ei haittaa, kun täältä löytyy laulajia joka lähtöön. Lohtajalainen Jiri Tammilehto on suuren yleisön suosikki, Ullavan Virva Puumalalla on voittoja isoista laulukilpailuista ja tangokuningas Matti Korkialaa nyt vain rakastavat aivan kaikki.

Nauhoitettu konsertti alkaa lauantaina 13.2. klo 19 ja sen voi kuunnella Keskipohjanmaan verkkoselaimen kautta osoitteessa: www.keskipohjanmaa.fi

