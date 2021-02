Kaisa Hahdon kolumni: Ylivieska ja koko lähiseutu saavat kirkon lisäksi modernin arkkitehtuurin nähtävyyden

Ylivieska on saamassa upean kirkon. Siltä se on vaikuttanut siitä asti, kun arkkitehtuurikilpailun tulos selvisi. Käsitys on vahvistunut, kun kirkon sisältä on nähnyt kuvia.

Ylivieska saa samalla valtakunnallisen, jos ei kansainvälisenkin, nähtävyyden. Kirkkoa edellisviikolla piispalle esitellyt Kimmo Lintula vastaanotti viime vuonna arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon Helsingin olympiastadionin peruskorjauksesta. Kirkon suunnittelijan, helsinkiläisen arkkitehtitoimisto K2S:n muutkin kohteet vakuuttavat. Monille tuttu lienee Helsingin Kampin kappeli ja etenkin sen pyöreälinjainen osa.

Samalla koko seudulle nousee modernin arkkitehtuurin merkittävä taidonnäyte. Näin poikkeukselliset kohteet ovat harvinaisia. Niin ovat toki myös kirkkotyömaat.

En ole ylivieskalainen, joten en ole joutunut tekemään surutyötä lapsuuden kirkon menetyksen tai katukuvan muuttumisen vuoksi. Ylivieskan vanhan kirkon kohtalo jäi kuitenkin pysyvästi mieleen. Varmasti kaikkien keskipohjalaisten tavoin seurasin pääsiäislauantaina 2016 epäuskoisen järkyttyneenä uutisia kirkon palosta.

Seuraavalla viikolla kirjoitin juttua palaneen kirkon raunioilta. Juttukeikka on yksi koskettavimmista, joilla olen ollut. Muistan ikänsä kirkossa käyneet talkoolaiset ja kanttorin nostamassa hiiltyneitä virsikirjan sivuja.

Tuntuu oikeastaan uskomattomalta, että uusi kirkko vihitään pääsiäisenä käyttöön. Kirkon raunioilla talkoolaiset korostivat uuden rakentamista, mutta silloin siihen tuntui olevan kovin pitkä matka. Kokonaisen kirkon rakentaminen on maallikon mielessä ylipäätään loppumattoman valtava urakka. Onhan niitä historian saatossa keskenkin jäänyt. Ylivieska osoitti kuitenkin määrätietoisuutensa, vaikka moderni kirkko ei kaikkien mieleen heti ollutkaan.

Paikallis-tv näyttää livevideota Ylivieskan kirkon työmaalta. Pääsin itsekin miltei meditaatiotilaan, kun hetken tuijotin jylhää rakennusta, jonka edessä lapioitiin lunta. Siinä tuntui olevan jotain symbolista. Livekuvaa liikkumattomasta, vaikka sen ympärillä ihmisen kokoista puuhaa riittääkin.